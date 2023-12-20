الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة حلوان يؤكد الالتزام بدعم الأنشطة الطلابية ورعاية الموهوبين

جامعه حلوان
جامعه حلوان

عقد الدكتور  السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اجتماعًا مع مديري إدارات رعاية الشباب بكليات الجامعة، أكد خلاله أهمية الاهتمام بالأنشطة الطلابية المتنوعة ووضع خطة زمنية محددة لها خلال الفصل الدراسي الثاني.

وشدد الدكتور قنديل على ضرورة توفير كل أشكال الدعم المادي والمعنوي اللازمة لنجاح هذه الأنشطة، مؤكدًا دعم الجامعة الكامل لإدارات رعاية الشباب للقيام بدورها في توسيع قاعدة المشاركة الطلابية في كل المجالات لرعاية الشباب بالكليات والجامعة وتبنى المبدعين والموهوبين لصقلهم للمشاركة في المستويات القمية والدولية وفقًا لرؤية مصر 2030.

دعم الأنشطة الطلابية ورعاية الموهوبين

واستمع رئيس الجامعة إلى عرض عن الإنجازات التي تحققت خلال الفصل الدراسي الأول، والخطط والمقترحات لتطوير الأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية خلال الفصل القادم، مؤكدًا أن إدارة رعاية الشباب تعمل لهدف واحد وهو خدمة الطالب وإتاحة الفرصة له لممارسة جميع الأنشطة التى يرغب بها.

حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وهشام رفعت القائم بعمل أمين عام الجامعة، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

رئيس جامعة حلوان اجتماع ا مع مديري إدارات رعاية الشباب بكليات الجامعة الدكتور قنديل

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