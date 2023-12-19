الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة حلوان يكرم العلماء المتميزين طبقًا لقواعد معلومات "SciVal"

جامعة حلوان
جامعة حلوان

كرم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، علماء الجامعة المميزين طبقًا لقواعد معلومات  SciVal، حيث تم ترتيب أفضل 40 باحثا على مستوى الجامعة طبقًا لاستشهاداتهم البحثية العالية المقترنة بالتخصص ذات التأثير.

جاء ذلك خلال ورشة عمل التى نظمها مكتب التصنيف الدولي حول التصنيف الدولي وطرق زيادة معدلات الاستشهاد واعتماده على الباحثين المميزين ذات المؤشر العالي لتأثير الاستشهادات المرجعية في مجال التخصص (with high field-weighted citation impact)، والتي عقدت فعالياتها تحت رعاية رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

تشجيع الباحثين على العمل الإبداعي والمساهمة في تطوير المعرفة والابتكار

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن هذه الورشة تعكس التزام الجامعة بتعزيز البحث العلمي والتصنيف الدولي، وتشجيع الباحثين على العمل الإبداعي والمساهمة في تطوير المعرفة والابتكار، وتعزيز الاهتمام بالبحث العلمي في مصر وزيادة معدلات الاستشهاد بالأبحاث المصرية واعتمادها على الباحثين المميزين.

وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب ان الورشة هدفت إلى تعزيز الوعي بأهمية التصنيف الدولي وكيفية زيادة معدلات الاستشهاد والاعتماد على الباحثين ذوي الإسهامات المميزة في المجالات العلمية وتكريمهم على ما بذلوه من جهد للارتقاء بتصنيف الجامعة من خلال بحوثهم ومشاريعهم.

تسليط الضوء على أهمية البحث العلمى والاستشهاد بالأبحاث

 وحظيت ورشة العمل بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين المتميزين فى البحث العلمي، حيث تم تناول جوانب متعددة خلال الورشة من قبل  دكتور محمد دخيل مدير وحدة التصنيف الدولى بجامعة حلوان، حيث تم تسليط الضوء على أهمية البحث العلمى والاستشهاد بالأبحاث التى تخص جامعة حلوان مما يؤثر بالإيجاب في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والخطة الاستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وتفاعل الحضور مع الورشة بشكل إيجابي، حيث تم تبادل الأفكار والخبرات وطرح الأسئلة والمناقشات حول المواضيع المطروحة. 

وتعتبر الورشة فرصة مهمة للباحثين لتعزيز معرفتهم وتبادل المعلومات والتواصل مع زملائهم في المجال العلمي.

السيد قنديل رئيس جامعة حلوان علماء الجامعة المميزين مستوى الجامعة زيادة معدلات الاستشهاد

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