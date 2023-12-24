الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجزائر تخلف الإمارات ممثلًا للعرب فى مجلس الأمن حتى نهاية عام 2025

مجلس الأمن
مجلس الأمن

تخلف الجزائر اعتبارًا من بداية العام الجديد، دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلًا للعالم العربي في مجلس الأمن الدولي لسنتين، أي حتى نهاية عام 2025.

الولايات المتحدة الأمريكية

ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض (الفيتو)، وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وعشر دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة.

مدة استمرت سنتين (2022-2023)

وغادرت المجلس هذا الأسبوع كل من الإمارات العربية المتحدة، البرازيل، الجابون، غانا، ألبانيا العضوية بعد انتهاء مدة استمرت سنتين (2022-2023) لتحل مكانها كل من غويانا، كوريا الجنوبية، سلوفينيا، سيراليون، والجزائر.

تشكيلة المجلس في عام 2024

وستكون تشكيلة المجلس في عام 2024 من الدول غير دائمة العضوية، الإكوادور، سويسرا، موزمبيق، مالطا، اليابان، غويانا، كوريا الجنوبية، سلوفينيا، سيراليون والجزائر.

والمجلس، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة، الجمعية العامة، محكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

 

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المرة الرابعة التي تشغل بها الجزائر

يذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي تشغل بها الجزائر عضوية المجلس، حيث شغلتها في عامي 1968-1969 وفي عامي 1988-1989 و2004-2005، بالإضافة إلى الفترة القادمة.

وتتقاسم الدول العربية عضوية المجلس بالتناوب بين الدول العربية الواقعة في القارة الإفريقية، والواقعة في القارة الآسيوية.

وشغلت مصر عضوية المجلس (5 فترات) من بينها فترة سنة واحدة عام 1946، وكذلك تونس (4 مرات)، وشغل الأردن المقعد (3 فترات)، والمغرب (3 فترات)، وسوريا (3 فترات)، وفترتين لكل من الإمارات، ليبيا، لبنان، الكويت، والعراق، فيما شغلته الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا) عام 1961.

ومباشرة عقب الانتخاب، قالت الرئاسة الجزائرية إن انتخاب الجزائر عضوا في مجلس الأمن يعكس الاحترام والتقدير اللذين يحظى بهما رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون من قِبل المجتمع الدولي وعرفانه بمساهمته في إحلال السلم والأمن الدوليين.

الجزائر الإمارات العربية المتحدة مجلس الأمن الدولي استمرت سنتين ليبيا مصر

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