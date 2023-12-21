نهضة بركان يفشل في اللحاق باتحاد الجزائر والزمالك في دور الثمانية بالكونفدرالية

فشل نادي نهضة بركان المغربي في الصعود إلى دور ربع النهائي، في الوقت الذي نجح فيه كل من نادي اتحاد الجزائر، ونادي الزمالك في التأهل إلى دور الثمانية في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وذلك بعد أن جمع كل منهما 10 نقاط في 4 جولات تصدر بها كل نادي مجموعته، بالرغم من أن " نهضة بركان" حصد أيضا 10 نقاط في جولات أربع في دور المجموعات.

مشوار نادي اتحاد الجزائر

وتمكن نادي اتحاد الجزائر، من انتزاع تأشيرة العبور إلى دور الثمانية بعد أن تمكن من فرض نتيجة التعادل السلبي على نادي فيوتشر في الجولة الجولة الرابعة من المجموعة الأولى، وكان قبل هذا التعادل قد جنى 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية في الجولات الثلاث الأولى على أندية الهلال الليبي بنتيجة هدفين نظيفين، وبنفس النتيجة على سوبر سبورت يوناتيد الجنوب إفريقي، وفيوتشر بنتيجة هدف دون رد على الترتيب.

و لم يسجل اتحاد الجزائر سوى 5 أهداف، وهو الخامس على مستوى أقوى هجوم في دور المجموعات، ويتساوى مع ناديي ريفرز يوناتيد النيجيري الذي يحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة، والملعب المالي الذي يحل وصيفا في المجموعة الرابعة، وسجلها عن طريق 5 لاعبين، وهم إسلام مريلي، والبوتسواني توميسانج أوريبوني، وسعدي رضواني، براهيم بن زازا، والمالي عبد الله كانو في حين حافظ على نظافة شباكه، وهو الأقوى على مستوى الدفاع.

لم يحدث من قبل أن جمع 10 نقاط في 4 جولات في دور المجموعات، ففي نسخة 2018 حصد 8 نقاط، وفي النسخة الماضية جنى 7 نقاط.

الزمالك يحجز مقعده في دور ربع النهائي

كما حجز نادي الزمالك، مقعده في دور ربع النهائي بنجاحه في الخروج متعادلا دون أهداف من مباراة الجولة الرابعة في المجموعة الثانية أمام نادي ساجرادا اسبيرانسا الأنجولي أما النقاط التسع، فقد جمعها في 3 جولات الأولى إذ فاز على أندية أبو سليم الليبي بنتيجة هدف دون مقابل، وأكاديمية سوار الغيني بنتيجة كبيرة رباعية نظيفة، وساجرادا اسبيرانسا بنتيجة هدف دون رد على التوالي.

وفد أحرز 6 أهداف، وهو الرابع من حيث أقوى هجوم في دور المجموعات وهدافه هو أحمد سيد زيزو باحرازه 3 أهداف بينما لم تستقبل شباكه أي هدف وهو أيضا الأقوى من حيث أقوى دفاع.

مسيرة "نهضة بركان" في البطولة

جمع نادي نهضة بركان المغربي، النقاط العشر من 3 انتصارات متتالية على نادي سيخوخون يوناتيد الجنوب إفريقي بنتيجة هدفين دون مقابل في الجولة الأولى، والملعب المالي بنتيجة 2 – 1 في الجولة الثانية، ونادي ديابل نوار الكونغولي بنتيجة هدفين نظيفين في الجولة الثالثة، وتعادل وحيد كان إيجابيا بنتيجة هدف لمثله مع ديابل نوار في الجولة الرابعة.

سجل 7 أهداف، وهو ثالث أقوى هجوم في دور المجموعات، وهدافه هو يوسف الزغودي بتسجيله هدفين.

لم يحصد من قبل 10 نقاط من قبل في 4 جولات في دور المجموعات، ففي نسخة 2018 جنى 7 نقاط، وفي نسخة 2019 جمع 8 نقاط، وفي نسخة 2020 حصد 7 نقاط، وفي نسخة 2021 لم يجن سوى 5 نقاط، وفي نسخة 2022 جمع 6 نقاط.

بالرغم من أنه لم يحسم تأهله بشكل نهائي إلا أنه من المتوقع أن يصعد إلى دور الثمانية متصدرا مجموعته.

إذن النسخة الحالية هي النسخة الأفضل للأندية الثلاثة في دور المجموعات، فهي هي الأكثر حصدا للنقاط، وسبق أن حصلت الثلاثة أندية على اللقب اتحاد الجزائر حامل اللقب، والزمالك بطل نسخة 2019، ونهضة بركان في نسختي 2020، و2022.