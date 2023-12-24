الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|فيتوريا يكشف أسباب ضم فتوح وصبحى.. وأكثر من 200 شهيد فى غزة

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

فيتوريا يكشف أسباب ضم فتوح وصبحي.. واستبعاد الشحات وعاشور وحامد

كشف روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن العديد من الأمور المتعلقة بلاعبي الفراعنة خلال الفترة الماضية.

كما تحدث عن السر وراء قراره باختيار محمود حمادة، لاعب وسط المصري البورسعيدي، ومروان عطية، لاعب الأهلي.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية

ينشر "الدستور"، من خلال هذا التقرير، أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث تشمل سعر كيلو الفراخ البيضاء، والفراخ البلدي، والفراخ الحمراء، كذلك نوضح سعر البيض اليوم.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

أكثر من 200 شهيد في قطاع غزة خلال 24 ساعة

استشهد أكثر من 200 فلسطيني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جراء قصف الجيش الإسرائيلي المستمر وعملياته البرية في غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع الذي تحكمه حماس، غداة صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى زيادة المساعدات الإنسانية، لكنه لا ينص على وقف إطلاق النار.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

محلل: أمريكا تلعب دورًا قذرًا بالحرب فى غزة وبايدن يكتب اسمه بالتاريخ الأسود

قال ماك شرقاوي، الكاتب والمحلل السياسي، إن أمريكا تلعب دورًا سياسيًا قذرًا في الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، مؤكدًا أن الناخب الأمريكي خاصة فئة الشباب التي تحتك بوسائل التواصل الاجتماعي يجد ما لا يراه على الشاشات الأخرى والتي جعلت الحرب موجودة أمام الجميع.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

رئيس شعبة الأدوية: المخزون الاستراتيجى يكفي من 6 إلى 12 شهرًا

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن صناعة الدواء تعد سلعة استراتيجية وتمثل أمنًا قوميًا، فضلًا عن أنها سلعة لا غنى عنها في دائرة اهتمام الحكومة.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

أسعار الفراخ فيتوريا قطاع غزة غزة أمريكا بايدن

مواد متعلقة

هل يوجد زيادة في المعاشات في شهر يناير 2024؟

أسباب انسداد المسام فى فصل الشتاء وطرق العلاج 2024

كيفية قضاء ليلة رأس السنة 2024 وأفضل الأماكن للفسح بأقل التكاليف

جورج وسوف مواليد برج الجدي.. فما أهم مميزاته

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024 وأبرز الرسائل للتهنئة

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد 24 ديسمبر 2023

أسباب الإصابة بمرض الإمساك وطرق العلاج والوقاية

أخبار فاتتك| كولر يهدى ميدالية الأهلي للجماهير.. وخسائر كبيرة للاحتلال منذ الاجتياح البري

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

حالة الطقس اليوم الأحد 24-12-2023 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24-12-2023

بعد قليل.. عقد أولى جلسات محاكمة المتهم بالتخطيط لقتل رجال الشرطة

عاجل.. قوات الاحتلال تستخرج جثث الفلسطينيين وتسحقها بالجرافات فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

هيئة المعابر الفلسطينية تنفى تحرك الدبابات الإسرائيلية على حدود غزة مع مصر

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم