أخبار فاتتك|فيتوريا يكشف أسباب ضم فتوح وصبحى.. وأكثر من 200 شهيد فى غزة

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

فيتوريا يكشف أسباب ضم فتوح وصبحي.. واستبعاد الشحات وعاشور وحامد

كشف روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن العديد من الأمور المتعلقة بلاعبي الفراعنة خلال الفترة الماضية.

كما تحدث عن السر وراء قراره باختيار محمود حمادة، لاعب وسط المصري البورسعيدي، ومروان عطية، لاعب الأهلي.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية

ينشر "الدستور"، من خلال هذا التقرير، أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث تشمل سعر كيلو الفراخ البيضاء، والفراخ البلدي، والفراخ الحمراء، كذلك نوضح سعر البيض اليوم.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

أكثر من 200 شهيد في قطاع غزة خلال 24 ساعة

استشهد أكثر من 200 فلسطيني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جراء قصف الجيش الإسرائيلي المستمر وعملياته البرية في غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع الذي تحكمه حماس، غداة صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى زيادة المساعدات الإنسانية، لكنه لا ينص على وقف إطلاق النار.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

محلل: أمريكا تلعب دورًا قذرًا بالحرب فى غزة وبايدن يكتب اسمه بالتاريخ الأسود

قال ماك شرقاوي، الكاتب والمحلل السياسي، إن أمريكا تلعب دورًا سياسيًا قذرًا في الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، مؤكدًا أن الناخب الأمريكي خاصة فئة الشباب التي تحتك بوسائل التواصل الاجتماعي يجد ما لا يراه على الشاشات الأخرى والتي جعلت الحرب موجودة أمام الجميع.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

رئيس شعبة الأدوية: المخزون الاستراتيجى يكفي من 6 إلى 12 شهرًا

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن صناعة الدواء تعد سلعة استراتيجية وتمثل أمنًا قوميًا، فضلًا عن أنها سلعة لا غنى عنها في دائرة اهتمام الحكومة.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا