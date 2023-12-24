محلل: أمريكا تلعب دورًا قذرًا بالحرب فى غزة وبايدن يكتب اسمه بالتاريخ الأسود

قال ماك شرقاوي، الكاتب والمحلل السياسي، إن أمريكا تلعب دورًا سياسيًا قذرًا في الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، مؤكدًا أن الناخب الأمريكي خاصة فئة الشباب التي تحتك بوسائل التواصل الاجتماعي يجدوا مالا يرونه على الشاشات الأخرى والتي جعلت الحرب موجودة أمام الجميع.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطلاب من أصول عربية وفلسطيينة تم فصلهم من الجامعات وكل هذا يصب على شعبية بايدن.

غزة ستسقط بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وأكد أن غزة ستسقط بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة لأن ممارساته هو ووزير خارجيته وإعلانه أنه يهودي، وإعلان بايدن أنه صهيوني، رغم أنهما يمثلان الإدارة الأمريكية ولا يمكن أن يقوما بالانبطاح لإسرائيل بهذا الشكل.

وأشار إلى أن بايدن يكتب اسمه في التاريخ وسيكون في المكان الخطأ بالتاريخ.