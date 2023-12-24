رئيس شعبة الأدوية: المخزون الاستراتيجى يكفى من 6 إلى 12 شهرا

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إنّ صناعة الدواء تعد سلعة استراتيجية وتمثل أمنًا قوميًا، فضلًا عن أنها سلعة لا غنى عنها في دائرة اهتمام الحكومة.

وأضاف أن هناك تكليفات بمتابعة مخزون الدواء يوميًا وأسبوعيًا وشهريًا، مشيرًا إلى أنّ هيئة الدواء المصرية تتابع كل جرام مادة فعالة، داخل المصانع والأسواق.

وتابع، أنّ المخزون الاستراتيجي للأدوية التي لها بدائل يكفي من 6 إلى 12 شهرًا، وبالنسبة للأدوية التي ليس لها بدائل من 3 إلى 6 أشهر.

وأوضح رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن مصر لديها أبحاث وتجارب ناجحة، في تسجيل الدواء وتداوله وتحليله والتأكد من سلامته، وهناك رقابة من منظمة الصحة العالمية.



واختتم بالإشارة إلى أنّ شعبة الأدوية بدأت في نشر الوعي بالبدائل المحلية للمنتج الأجنبي، وجرى تفعيل ذلك في دواء أمراض الغدة.