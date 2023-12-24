السبت.. تكريم الفنان الراحل عمار الشريعى فى مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، بالتعاون مع فريق "سيرة" واستديو "Camchord"، ليلة حكي وغناء بعنوان "عشان خاطر عيونك" تكريمًا للفنان الراحل عمار الشريعي وتخليدا لأعماله، في تمام الساعة 7 مساءً يوم السبت 30 ديسمبر الجاري.

الاحتفاء بأرباب الفن الهادف والبنّاء

وقال المركز عن الفعالية الثقافية، تحرص وزارة الثقافة على الاحتفاء بأرباب الفن الهادف والبنّاء، لا سيما الذين استطاعوا بإبداعاتهم الجادة تطوير المفردات المرتبطة بمجالهم الإبداعي، وذلك عرفانًا بإسهاماتهم في إثراء الوجدان الجمعي، وتعبيرًا عن تقدير الوطن لعطائهم المتميز.

والأمسية من فكرة وإخراج الفنان أحمد عسكر، وتقام بمسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

عن مركز الحرية للإبداع

يعد مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية من أقدم المراكز الثقافية في مصر التي يقبل عليها المثقفون في مصر، وهو أول مركز ثقافي في الإسكندرية ويتبع صندوق التنمية الثقافية، ويقيم عددًا من الفعاليات الثقافية والورش التدريبية الهامة.

يهدف المركز، إلى أن يكون ملتقى لأهالي الإسكندرية من أدباء وعازفين وأصحاب هوايات ومثقفين ودارسين وهواة في كافة المجالات العلمية والفنية، كما يوفر البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والفني للرواد المشتركين.

ويرجع بناء مركز الحرية للإبداع، لعهد محمد علي، ويقع "كلوب محمد علي " كما أطلق عليه في تقاطع شارع شريف باشا (وهو حاليًا شارع صلاح سالم).

في عام 1962 تم تحويل المركز إلى قصر ثقافة الحرية وكان تابعًا للهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث كانت تقام فيه العديد من الأنشطة المتنوعة تخدم في تثقيف الأطفال والشباب الذين يقطنون هذه المنطقة، وفي عام 2001 وبالتحديد في الإثنين 12 شعبان 1422 هـ - 29 أكتوبر2001 تم افتتاح المركز، ويقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية، مثل الندوات والورش الفنية والدورات التدريبية التي تهدف إلى الارتقاء بالثقافة والفنون في الإسكندرية، وتخدم أهالي هذه المنطقة.