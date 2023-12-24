طارق إمام عن "أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها": بدأت كتابتها منذ 2012.. وتضم 125 أقصوصة

يصدر قريبًا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، المجموعة القصصية "أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها" للكاتب طارق إمام.

وتواصلت "الدستور" مع الكاتب طارق إمام للكشف عن تفاصيل مجموعته القصصية الجديدة.

"أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها": 125 أقصوصة بين الواقع والخيالط

يقول طارق إمام: بدأتُ في كتابة الأقاصيص سنة 2012 وأنهيتها في 2023، كنت أكتبها على دفعات، تنهمر ثم تتوقف، وكتبت بعضها في الفترات البينية بين روايتين أو بموازاة الكتابة الروائية، لكني في السنة الأخيرة كتبت عددًا كبيرًا من الأقاصيص، وشعرت أن تجربة هذا الكتاب اكتملت أخيرًا بعد أكثر من عشر سنوات على بدايتها.

وعن تجربته الجديدة في "أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها"، يوضح إمام: الكتاب يحكمه خيط واضح، ليس فقط في الحيز أو حجم القصص، لكن في العالم واللغة، وبالطبع، مع تحول الأقاصيص لكتاب.

وأضاف إمام: أعدتُ العمل عليها بالكامل وأعدت تحريرها وضبطها في سياق محدد، حيث أميل لفكرة "الكتاب القصصي" ذي النسق العام والخط الفكري والجمالي، أكثر من فكرة "المجموعة" التي تعتمد على تجميع عدد من القصص في كتاب واحد.. وهذا ما يجعلني أقوم بفعل استبعادٍ قاسٍ، فرغم أن الكتاب يضم 125 نصًا، إلا أنني استبعدت ما يتجاوز الـ 50 نصًا، إما خشية أن تكرر الأفكار بعضها، أو حفاظًا على كتلته التي أردتها مشبعة وخاطفة في الوقت ذاته.

وأشار إمام إلى أن الكتاب مقسم إلى ثلاثة أقسام: "لأننا نولد عجائز"، "هايكو المدينة"، "لأننا نموت أطفالًا"، موضحًا أن "لكل قسم مناخه الخاص، لكن في إطار من التكامل، بحيث يمثل الكتاب رحلة تبدأ بالحياة وتنتهي بالموت، مرورًا بالعديد من الأفكار والأسئلة التي يعيشها الإنسان".

واختتم طارق إمام حديثه مع الدستور، أن كتابه يجمع ما بين النصوص الأقرب للواقع وأخرى تذهب للفانتازيا، وأيضًا ضمن تصور يجمع الواقع والخيال في نسق محدد.. والمشترك القوي هو عالمه الشعري.

عن الكاتب طارق إمام

هو كاتب روائي من مواليد 1977، يعمل صحفيًا، ويشغل منصب نائب رئيس تحرير مجلة "الإذاعة والتلفزيون".

بدأ الكتابة في التسعينات، حيث نشر كتابه القصصي الأول "طيور جديدة لم يفسدها الهواء" عام 1995، أصدر أحد عشر كتابًا، بين روايات ومجموعات قصصية، من أبرزها "هدوء القتلة" (2007)، "الحياة الثانية لقسطنطين كفافيس" (2012)، "ضريح أبي" (2013)، "مدينة الحوائط اللانهائية"(2018) و"طعم النوم" (2019).

بالإضافة إلى "شريعة القطة"، "الأرملة تكتب الخطابات سرًا"، "عجوز كلما حلم بمدينة مات"، مدينة الحوائط اللانهائية وغيرها.

كما صدر له عام 2012، رواية "ماكيت القاهرة"، وشارك طارق إمام في ورشة "الندوة" التي تنظمها الجائزة العالمية للرواية العربية للكتاب الشباب الموهوبين في عام 2010، ورشحت روايته "ماكيت القاهرة" في القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية - البوكر، عام 2022.

أيضًا تُرجمت بعض أعماله إلى أكثر من لغة، ونال العديد من الجوائز المصرية والعربية والدولية، منها جائزة الدولة التشجيعية عن رواية هدوء القتلة، عام 2010، بالإضافة إلى أنه نال جائزة ساويرس مرتين، الجائزة المركزية لوزارة الثقافة المصرية مرتين، جائزة سعاد الصباح الكويتية، وجائزة متحف الكلمة الإسبانية.