تصدر قريبا عن دار الشروق.. رواية "أبو الهول" للكاتب أحمد مراد

أعلنت دار الشروق، عن صدور كتاب جديد للكاتب أحمد مراد، قريبا، يحمل عنوان "أبو الهول"، وتم الكشف رسميا عن غلاف روايته الجديدة، وذلك عبر صفحة الدار الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وجاء الغلاف برسمة صحنًا من المكرونة الاسباجيتي، تبرز وجهًا غاضبًا؛ مما لفت انتباه القراء وترقبوا روايته الجديدة.

وتعد هذه هي الرواية الثامنة للمؤلف أحمد مراد خلال مسيرته الإبداعية.

عن أحمد مراد

هو كاتب ومُصَوِر ومُصَمِم رسُوِميَات، من مواليد القاهرة عام 1978. تخرج من مدرسة "ليسيه الحرية" قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للسينما قسم التصوير السينمائي، تخرج عام 2001 ونالت أفلام تخرجه "الهائمون - الثلاث ورقات - وفي اليَوم السابع" جوائز للأفلام القصيرة في مهرجانات بإنجلترا وفرنسا وأوكرانيا.

أبرز أعماله

وصدرت له رواية "فيرتيجو" (2007)، وتُرجمت إلى الإنجليزية والفرنسية والإيطالية وتم تحويلها إلى مسلسل عام 2012.

كما صدر له رواية "تراب الماس" عن دار الشروق (2010) التي تُرجمت إلى الإيطالية، بالإضافة إلى رواية "الفيل الأزرق" (2012).

بالإضافة إلى روايته "موسم صيد الغزلان"، التي أعلن الكاتب مؤخرا عن تحويلها إلى فيلم سينمائي.

بالإضافة إلى قصة فيلم "الأصليين" 2017 التي جاءت من تأليفه، وفيلم "كيرة والجن"، الذي جاء عن روايته "1919".

برنامج “بيت مراد”

يذكر أنه يعرض حاليا، أولى برامجه التليفزيونية، "

" على قناة "ON" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتشارك "مراد" في البرنامج ابنته "فاتيما"، التي تناقشه في عدد من الكتب التي أثرت في تكوينها، ويعتمد البرنامج على المواقف الدرامية التي تجمع بين أحمد مراد وفاتيما داخل منزلهما، وستؤدي هذه المواقف الدرامية إلى استعراض ومناقشة مجموعة من الكتب، يكون محتواها متعلقًا بالأحداث التي تدور داخل الحلقات، ليتم ترشيحها للمشاهدين بشكل غير مباشر، من خلال وجهة نظر الأب "مراد" الذي يمتلك العديد من خبرات الحياة، وكذلك ابنته "فاتيما" التي تطمح لتحقيق ذاتها، وتكوين شخصيتها المستقلة.

ويركز البرنامج على مجموعة من أهم القضايا التي تهم المشاهدين مثل مشاكل المراهقين، الحب والعلاقات، المشاكل النفسية، المستقبل المجهول، الذكاء الاصطناعي، اختلافات وجهات النظر بين الأجيال، كيفية التغلب على المخاوف، علاقة الإنسان بالحيوان، وغيرها من الموضوعات الهامة.