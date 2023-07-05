ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد مراد: "موسم صيد الغزلان" على شاشة السينما قريبًا

.
.

أعلن الكاتب أحمد مراد، عن تحويل روايته "موسم صيد الغزلان" إلى فيلم سينمائي، لتكون سادس أعمال "مراد" للسينما، بعد أولى تجاربه مع روايته "الفيل الأزرق" التي تحولت إلى فيلم سينمائي عام 2014، وفيلم "الأصليين" 2017، وفيلم "تراب الماس" 2018، وفيلم "الفيل الأزرق 2" 2019، وأخيرًا رواية "1919" والتي تحولت إلى فيلم بعنوان "كيرة والجن" وحقق نجاحًا كبيرًا.

وقال مراد في تصريحات صحفية: "أجريت تعديلات درامية على رواية "موسم صيد الغزلان" لكي تتماشى مع الدراما السينمائية، من حيث الإيقاع، والزمن، مع الحفاظ على تفاصيل الرواية والشخصيات، وبالطبع هناك مفاجأة للقارئ الذي يعرف أحداث الرواية".

وعن فكرة تحويل كتاباته الأدبية إلى أعمال سينمائية، أشار أحمد مراد، إلى أن كتابة النص الروائي تختلف عن الكتابة للسينما بشكل كبير، فالرواية تنقل المشاعر بالأسلوب الأدبي والحوار، أما السيناريو فهو فن مرتبط بما تستطيع الكاميرا تصويره، مؤكدًا أن  فيلم "موسم صيد الغزلان" يخضع لزمن مستقبلي، وإيقاع مختلف، مما يفتح الباب إلى نوعية متلقي ومشاهد جديدة من مستويات عمرية مختلفة، عكس الرواية التي تعتمد بشكل كبير على خيال القارئ".

وتعد رواية "موسم صيد الغزلان" السادسة في أعمال أحمد مراد الروائية، صدرت عن دار الشروق للنشر عام 2017، وتتكون من 333 صفحة من القطع الصغير، وتدور أحداثها في المستقبل ولكنها تعتمد على مزج الواقع والخيال في إطار من الإثارة والتشويق.

موسم صيد الغزلان رواية موسم صيد الغزلان صيد الغزلان السينما فيلم جديد الكاتب أحمد مراد

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الدقهلية

مصادر بـ"التعليم" تكشف ملامح نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023

زواج عرفى ينتهى بكارثة وبلاغ كاذب.. ماذا حدث لـ"توأم الغردقة"؟

كشف طبى لفتاة عمرها 17 عامًا حملت سفاحًا وألقت بالجنين فى الشارع

التعليم تخصص 3 روابط لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس (تعرف عليهم)

مفاجأة بشأن الكيمياء.. آخر تطورات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا