"شبكات السلطة والمال".. كتاب جديد لميرفانا ماهر عن دار ريشة

صدر حديثًا عن دار ريشة للنشر والتوزيع كتاب "شبكات السلطة والمال.. أسرار وكواليس تعارض المصالح" للكاتبة الصحفية ميرفانا ماهر، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة.

وقالت ميرفانا ماهر عن الكتاب:"يدور حول فكرة تعارض المصالح في مصر، وما الذي تعنيه جملة تعارض المصالح، وحكايات عن هذه الظاهرة وأمثلة عديدة لها.

تضيف ماهر، لـ"الدستور":"الكتاب عبارة عن جزئين، الجزء الأول، يتناول ظاهرة تعارض المصالح في السلطة التنفيذية أي الحكومة بهيئاتها وقطاعاتها المختلفة، والجزء الثاني يتطرق لتأثير تعارض المصالح في السلطة التشريعية أي البرلمان.

وتابعت "بدأت العمل على الكتاب منذ فترة كبيرة، وكان في البادية عبارة عن ملف صحفي قمت بالعمل عليه وحصدت عنه جائزة الحملات الصحفية من نقابة الصحفيين في عام 2017.

وتكمل:"بالطبع استعنت فيه بالكثير من المراجع والأبحاث حتى يخرج في أكمل صورة، وغيرها.

وجاء على ظهر الغلاف :"تعارض المصالح" ظاهرة حديثة نسبيًا في مصر، حيث يبدو أن القانون يُحْتَرَم، وليس هناك رشوة، ولا هدية، ولا ظرف، ولا ينفع فيها تسجيل تليفوني أو مصور، وفي نفس الوقت، تنتشر في جميع أنحاء المجتمع، والظاهرة تحتاج خصوصية في التعامل معها، حيث تستشري في دوائر النفوذ، التي تقوم بصناعة واتخاذ القرار، وهو ما يسمح بتغول أطراف، والحصول على مزايا خاصة، والاستفادة على حساب المصلحة العامة.

وفي الكتاب تستعرض ميرڤانا أسرار وكواليس تعارض المصالح على مستوى الحكومة والبرلمان ورجال المال والأعمال، في قراءة متجددة لخريطة شبكات السلطة والمال، وبلغة سلسة بعيدًا عن صعوبات الخطاب الاقتصادي المتعارف عليه، وفي سياق لا يخلو من سحر الحواديت والحكايات".

غلاف الكتاب

وميرفانا ماهر صحفية وكاتبة وباحثة متخصصة في الشئون الاقتصادية والبرلمانية، ومدرب معتمد، تخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2010، ودرست ريادة الأعمال وإدارة الشركات الناشئة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2020، حصلت على عدد من الجوائز منها جائزة الصحافة المصرية عن حملة صحفية تحت عنوان "تعارض المصالح"، وجائزة سمير عبد القادر في الصحافة الاقتصادية 3 مرات، وجائزة سعيد سنبل في المقال الاقتصادي.