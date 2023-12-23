السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد طرحها بساعات.. رامي جمال ينضم لتريند "يوتيوب" بأغنية "أهي مشيت" (فيديو)

رامي جمال وفريد
رامي جمال وفريد

انضم النجم رامي جمال إلى قائمة تريند موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” وذلك بعد طرح أغنيته الجديدة بساعات قليلة والتي تحمل اسم “أهي مشيت” والتي يقدمها لجمهوره على طريقة الـ"ديو" برفقة المطرب أحمد فريد.

واحتلت أغنية “أهي مشيت” لرامي جمال وأحمد فريد المركز الـ 12 لقائمة تريند موقع “يوتيوب” بعد ساعات قليلة من طرحها اليوم السبت وتعاون رامي جمال وأحمد فريد في أغنية "أهي مشيت" مع كل من الشاعر الغنائي جمال الخولي والموزع الموسيقي زاك، والأغنية من ألحان رامي جمال.

آخر أعمال رامي جمال الغنائية

وطرح النجم رامي جمال الفترة الماضية أغنيته الجديدة بعنوان "جيت متأخر" والتي حقق بها نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدهات عالية متصدرًا ترند موقع الفيديوهات العالمي يويتوب لفترة طويلة بعد ردود أفعال قوية من جمهوره حول الأغنية.

وتعاون رامي جمال في أغنية "جيت متأخر" مع كل من الشاعر الغنائي محمد مصطفى ملك والملحن محمود أنور، والموزع الموسيقي محمد ياسر، ومهندس الصوت محمد مجدي، وعازف الجيتار مصطفى نصر، وعازف بيز جيتار: بيباوي.

رامي جمال النجم رامي جمال يوتيوب أهي مشيت أحمد فريد جيت متأخر

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