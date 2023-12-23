ضبط المتهم بتهديد إعلامية شهيرة عبر فيسبوك

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بإرسال رسائل سب وقذف عبر موقع "فيس بوك" إلى إعلامية شهيرة وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة أول زايد بمديرية أمن الجيزة من إعلامية- مقيمة بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بتضررها من مُستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لقيامه بإرسال رسالة للصفحة الخاصة بها تضمنت عبارات سب وقذف والتهديد بالإيذاء.

بالفحص أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد مرتكب الواقعة (طالب- مقيم بمحافظة سوهاج) وضبطه وبحوزته (جهاز حاسب آلى "لاب توب"- هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه للواقعة")، كما تبين قيامه بإرسال رسائل إلى العديد من الفنانين والمشاهير تضمنت عبارات إعجاب وطلب التواصل معهم.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد لفت انتباه الشاكية للتواصل معه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.