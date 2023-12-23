قصواء الخلالي: تهنئة الرئيس الإيراني للرئيس السيسي على ولاية رئاسية جديدة بادرة إيجابية

علقت الإعلامية قصواء الخلالي، علي تلقي الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني لتهنئة السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت خلال تقديم برنامجها" المساء مع قصواء"، والمُذاع عبر فضائية" سي بي سي"، مساء اليوم السبت، إن إجراء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مكالمة هاتفية للرئيس عبدالفتاح السيسي للتهنئة بفوزه بولاية رئاسية جديدة تعد خطوة وبادرة إيجابية ولافتة مقدرة.

وأضافت أنه من المعروف أن العلاقات العربية الإيرانية برمتها بها بعض الأمور المتعلقة أو الشائكة أو التفاصيل التي بحاجة إلى الكثير من التحديثات على المستوى الإعلامي.

وأشارت إلى أن إيران لها خصوصية معينة في المنطقة وتعاملاتها السياسية والاقتصادية وعلى الأصعدة كلها في الفترات الأخيرة أو في العقود الأخيرة، والتواصل بين الجانبين المصري والإيراني تلفت الأنظار والانتباه إلى تفاصيل أخرى مستقبلية للعلاقات بين البلدين خاصة في ظل الظروف الحالية.

وأشارت إلى أن الظروف الحالية تتمثل في القضية الفلسطينية والتصعيد من الجانب الإسرائيلي، والمشهد الخاص بالوجود الأمريكي في المنطقة، ومشهد باب المندب والبحر الأحمر وتحوله لمنطقة توترات، وتصاعد فيما يسمى بـ "قوة العشرة" الدولية في تأمين البحر الأحمر وحماية السفن والحاويات، وكل هذه التفاصيل يقرأ على ضوءها العلاقات المصرية الإيرانية.