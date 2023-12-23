السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"موجود بالشارع".. كلب مسعور يثير الرعب في مركز ومدينة زفتى بالغربية

كلب
كلب

تسبب كلب مسعور في مدينة زفتى بالغربية في إثارة الرعب والهلع بين سكان المدينة وجرى تداول الأخبار بشكل واسع حول تحول هذا الكلب داخل شوارع المدينة، حيث يُعتقد أنه قدم من قرية دهتورة التابعة للمركز.

 

وفقًا لشهود عيان، فإن الكلب أصاب عددًا من الأشخاص في قرية دهتورة وآخرين في قرية كفر النقيب، قبل أن يصيب حالات أخرى في مدينة زفتى، وأكد الشهود أن جميع المصابين تلقوا العلاج اللازم في مستشفى زفتى العام.

 

ووفقًا لشهود عيان، فإن الكلب خرج من مزرعة داخل قرية دهتورة، وهي قرية تقع بالقرب من قناطر دهتورة على طريق المحلة، ومن هناك، انتقل الكلب إلى قرية دهتورة في فترة ما بعد الظهر، ثم التحق بقرية كفر النقيب، حيث استمر في التجوال خلال الليل قبل أن يتوجه إلى مدينة زفتى، وتم استخدام كاميرات المراقبة لتحديد مكان تواجده في المدينة.

 

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد شوقي منصور، مأمور قسم شرطة زفتى، بوصول عدد من الحالات المصابة بعقر من الكلب إلى مستشفى زفتى العام، وتم تقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لجميع المصابين.

 

جرى اتخاذ تدابير أمنية إضافية لحماية الأهالي، وتعمل السلطات المختصة على التعامل مع الحالة بجدية وسرعة، حيث يتم تكثيف جهود البحث والمتابعة للقبض على الكلب المسعور وضمان سلامة المواطنين في المدينة. 

 

كما يُطلب من السكان التعاون مع السلطات والإبلاغ الفوري عن أي مشاهدة للكلب المسعور أو حالات جديدة تتعرض للعقر.

 

وطالبت جهات التحقيق بقسم شرطة زفتى، السكان إبلاغ السلطات المحلية بأية مشاهدات أو حوادث تتعلق بالكلب المسعور، والامتناع عن الاقتراب من الحيوانات المشتبه بها وتجنب التعامل مع الحيوانات الضالة.

كلب مسعور به في تجوله في مدينة زفتي بالغربية قدم من قرية دهتورة التابعة الكلب أصاب عدد ا من الأشخاص الكلب خرج من مزرعة قرية دهتورة وأخرين في قرية كفر النقيب قبل أن يصيب حالات أخرى في مدينة زفتي

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