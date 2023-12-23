السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نتنياهو لبايدين: إسرائيل ستواصل الحرب فى غزة حتى تحقيق جميع أهدافها

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن نتنياهو أوضح للرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إسرائيل ستواصل الحرب في غزة حتى تحقيق جميع أهدافها؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأوضح مكتب نتنياهو، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي شكر الرئيس الأمريكي في اتصال هاتفي على موقف بلاده في مجلس الأمن الدولي.

وكان البيت الأبيض، أكد قبل قليل، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبحث آخر التطورات في إسرائيل وغزة.

القاهرة الإخبارية نتنياهو بايدن إسرائيل الحرب في غزة مجلس الأمن

مواد متعلقة

جمال زقوت: إسرائيل تريد من هذه الهدنة استرجاع الأسرى ثم تجدد حربها على غزة

الاحتلال: نوسع عملياتنا فى شمال وجنوب غزة

بعد تهديد "بن غفير".. هل ستنتهى حقبة حكومة نتنياهو السوداء؟.. خبير شئون إسرائيلية يجيب

كيف تناولت إسرائيل خبر فقدان حماس الاتصال مع مجموعة مسئولة عن خمسة محتجزين؟

“القاهرة الإخبارية”: الاحتلال يعلن مقتل خمسة من جنوده فى معارك بغزة

القاهرة الإخبارية: هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرًا عن حادث فى محيط باب المندب

خبير عسكرى واستراتيجى: لبنان فى حالة حرب مع الاحتلال الإسرائيلى

المتحدث باسم حركة فتح: حكومة نتنياهو متطرفة تُكن العداء لكل ما هو فلسطينى

الأكثر قراءة

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

هل سينخفض سعر السكر إلى 10 جنيهات؟.. متحدث الوزراء يجيب

مصادر تنفى لـ"القاهرة الإخبارية" بدء دبابات إسرائيلية عملية برية على حدود غزة مع مصر

الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

"غريب" يكشف تفاصيل المؤامرة على مصر وتخطيط أمريكا لبناء 33 سدًا للمياه

تطور جديد.. زيزو يطالب مسئولى الزمالك بحسم مصيره

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. والحقوق المعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

هيئة المعابر الفلسطينية تنفى تحرك الدبابات الإسرائيلية على حدود غزة مع مصر

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم