نتنياهو لبايدين: إسرائيل ستواصل الحرب فى غزة حتى تحقيق جميع أهدافها

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن نتنياهو أوضح للرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إسرائيل ستواصل الحرب في غزة حتى تحقيق جميع أهدافها؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأوضح مكتب نتنياهو، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي شكر الرئيس الأمريكي في اتصال هاتفي على موقف بلاده في مجلس الأمن الدولي.

وكان البيت الأبيض، أكد قبل قليل، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبحث آخر التطورات في إسرائيل وغزة.