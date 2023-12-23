هل سينخفض سعر السكر إلى 10 جنيهات؟.. متحدث الوزراء يجيب

أوضح المستشار محمد الحمصاني، مستشار مجلس الوزراء، احتمالية أن يصل سعر السكر إلى 10 جنيهات، قائلًا: "إنه فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية فإن الأمر يحظى بأولوية قصوى لدى رئيس الوزراء، وخلال الفترة الماضية عقدت عدة اجتماعات، وهناك لجنة وزارية معنية بأسعار السلع الأساسية بصفة عامة".

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أنه بالنسبة لأسعار السكر، فخلال اجتماع المجلس الوزاري الأخير، تناول وزير التموين والتجارة الداخلية، العديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية للضبط والرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى أن الوزير أكد ضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية المزيد من السكر بنحو 245 ألف طن في الأسواق، إلى جانب أن موسم قصب السكر بدأ يقترب خلال الشهر المقبل، وبالتالي فسوف نشهد المزيد من السكر في الأسواق.

وأكد أن رئيس مجلس الوزراء حريص على متابعة السلع الأساسية وأسعارها وزيادة المتوفر منها بصورة شبه يومية، وبالتالي فإن الحكومة سوف تتخذ المزيد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة لضبط الأسعار.