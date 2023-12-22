تعرف على أسعار السكر اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

يبحث الكثيرون عن سعر السكر اليوم الجمعة في الأسواق، بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها خلال الفترة الأخيرة بالأسواق، ويستعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر السكر اليوم.

سعر السكر المعبأ

سجّل السكر المعبأ اليوم الجمعة 22 ديسمبر: 42.89 جنيه للكيلو، وسجَّل سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم 12.60 جنيه على بطاقة الدعم التمويني، كما تطرح السكر الحر بسعر27 جنيهًا بجميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.

أسعار طن السكر

استقر سعر السكر الأبيض اليوم، عقب الانخفاض، عند 33.000 جنيه للطن، كما استقر سعر السكر التمويني بسعر 27.000 جنيه للطن للشركات، ولم يتغير سعر الجلوكوز اليوم، ليصل إلى 24.000 جنيه للطن.

أسعار السكر عالميًا

تباينت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم، في بورصة لندن للسلع، حيث انخقض عقد تداول شهرمارس 2024 عند 0.60 دولارا للطن، ليصل 614.60 دولار، وهبط عقد تداول مارس 2024، ليسجل 600.10 دولار للطن، بارتفاع قدره 0.80 دولار، وارتفعت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك خلال جلسة اليوم، حيث نزل عقد مارس 2024 عند 21.44 سنت للرطل، بمقدار ارتفاع 0.1 سنت، وصعد بشكل طفيف عقد مايو 2024، ليسجل 20.96 سنت للرطل أي بمقدار 0.06 سنت.

تكثيف حملات الرقابة على الأسواق

وكثفت الحكومة من حملاتها لضبط أسعار السكر الأبيض بالأسواق، ومنع استغلال التجار للمواطنين، ووجَّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية زيادة المعروض من السلع الغذائية في مبادرة تخفيض الأسعار، خاصة سلعة السكر الحر الذي يتم طرحه بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد.

ووجه وزير التموين بتشديد الرقابة، لضبط المخالفين ومحتكري السلع، مع إحالة المخالفين إلي النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالهم.