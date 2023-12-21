الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توزيع 40 طنًا من السكر بأسعار مخفضة فى قرى زفتى بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، عن أنه تم توزيع 40 طنًا من السكر بأسعار مخفضة في قرى مركز زفتي بمحافظة الغربية، وفقًا للمبادرة الرئاسية لتخفيض أسعار السلع الغذائية، وأفادت مديرية التموين بالغربية، أنه تم بيع 2 كيلوجرامات من السكر لكل مواطن بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد.

وأكد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، أن توزيع السكر الأبيض تم في جميع أنحاء المحافظة بالتعاون مع مديرية الإدارات والمكاتب التموينية خلال الأيام الماضية، وتم تنفيذ ذلك بسعر مخفض تناسب احتياجات المواطنين وفقًا لخطة الدولة لتخفيض أسعار السلع الغذائية، وتحت إشراف تام من المديرية.

وأضاف أبوهاشم، أنه يتابع عن كثب مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، وضمان توفرها بكميات كافية وبأسعار مناسبة في جميع الأسواق والمعارض والمنافذ التموينية، وأكد أنه سيتم استمرار الجهود؛ للوصول إلى جميع الوحدات القروية والعزب والقرى لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتحقيق الرغبة الملحة للتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين.

وأوضح، أنه تم تنفيذ هذا التوزيع بالتعاون الوثيق بين مديرية التموين والإدارات والمكاتب التموينية المختلفة في المحافظة، وأشاد بدور إدارة التموين بمركز زفتي في الإشراف على توزيع السكر في المدينة والقرى التابعة للمركز، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم

فيما أوضحت إدارة التموين بمركز زفتي، أن توزيع السكر شمل المدينة والقرى التابعة للمركز، تحت إشراف الإدارة وبتنسيق مع مديري مكاتب التموين، وتواصل الإدارة جهودها للوصول إلى جميع الوحدات القروية والعزب والقرى لتوزيع السكر بأسعار مخفضة، بهدف تخفيف الأعباء على المواطن المصري، وذلك ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية.

ويأتي ذلك استنادًا إلى توجيهات المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، بمتابعة مستمرة لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، وضمان توافر جميع السلع الغذائية بالكميات المناسبة والأسعار الملائمة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة.

توزيع 40 طن ا من السكر بأسعار مخفضة في قرى مركز زفتي بمحافظة الغربية مديرية التموين بمحافظة الغربية وفق ا للمبادرة الرئاسية لتخفيض أسعار السلع بيع 2 كيلوغرامات من السكر لكل مواطن وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية التوزيع بالتعاون الوثيق بين مديرية التموين والإدارات والمكاتب

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