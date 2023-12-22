كاميرا "الكونتينر" داخل مصانع رويال كوزماتيك لصناعة المنظفات والصابون

قال المهندس سيد الأطروش، مدير عام مصانع رويال كوزماتيك لصناعة المنظفات والمواد الكيماوية، إن هناك فرقًا في صناعة الصابون، حيث تختلف الصناعة حسب الأنواع والمواد الخام المستخدمة.

صناعة الصابون

وحرص المهندس سيد الأطروش، خلال لقائه ببرنامج "الكونتينر" تقديم الفنان أحمد داود، المذاع عبر فضائية "أون إي"، على شرح العملية التصنيعية الكاملة لمنتج الصابون، مشيرًا أنه يتم بعض المحسنات والألوان والعطور على المواد الخام حتى يخرج الصابون بهيئته التي يعلمها الجميع.

وأضاف في حديثه، أن المرحلة الأولى من التصنيع تنتج أكثر من 4000 صابونة، مشيرًا إلى أنه يتم استخدام فلاتر في المراحل النهائية من التصنيع من أجل إزالة أي شوائب من المنتج.

“الكونتينر”

ويستعرض الفنان أحمد داود مقدم البرنامج من خلال "الكونتينر" الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الألومنيوم وغيرها.

