الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاميرا "الكونتينر" داخل مصانع رويال كوزماتيك لصناعة المنظفات والصابون

الكونتينر
الكونتينر

قال المهندس سيد الأطروش، مدير عام مصانع رويال كوزماتيك لصناعة المنظفات والمواد الكيماوية، إن هناك فرقًا في صناعة الصابون، حيث تختلف الصناعة حسب الأنواع والمواد الخام المستخدمة.

صناعة الصابون 

وحرص المهندس سيد الأطروش، خلال لقائه ببرنامج "الكونتينر" تقديم الفنان أحمد داود، المذاع عبر فضائية "أون إي"، على شرح العملية التصنيعية الكاملة لمنتج الصابون، مشيرًا أنه يتم بعض المحسنات والألوان والعطور على المواد الخام حتى يخرج الصابون بهيئته التي يعلمها الجميع.

وأضاف في حديثه، أن المرحلة الأولى من التصنيع تنتج أكثر من 4000 صابونة، مشيرًا إلى أنه يتم استخدام فلاتر في المراحل النهائية من التصنيع من أجل إزالة أي شوائب من المنتج.

“الكونتينر”

ويستعرض الفنان أحمد داود مقدم البرنامج من خلال "الكونتينر" الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الألومنيوم وغيرها.
 

 

سيد الأطروش مدير عام مصانع رويال كوزماتيك اون اي الكونتينر أحمد داوود

الأكثر قراءة

عاجل.. جلسة أخيرة لتجديد تعاقد فتوح واللاعب يوافق على تخفيض مطالبه المالية

لحظة صراخ جنود الاحتلال بعد استهدافهم فى غزة (فيديو)

جلسة تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة (مباشر)

أول تعليق لـ"محمد الشناوى" على انتقاله للدورى السعودى

انتصارات وهمية فى غزة.. إسرائيل تلقى القبض على "هوية" قائد كتائب القسام

تعرف على أسعار السكر اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

محاسن السنوسي

"ماسبيرو زمان".. حاضر ومستقبل

محمد رفعت

القادم أخطر!

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر