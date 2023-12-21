الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الكونتينر.. قصة صعود مصنع مصري والعمل مع 20% من المدارس الداخلية بإنجلترا

الكونتينر
الكونتينر

قدم الفنان أحمد داود حلقة اليوم الخميس، من برنامج الكونتينر، على شاشة "أون"، من داخل مصنع "وودك" للتجهيزات الخشبية.

وقال المهندس نبيل عدلي، رئيس مجلس الإدارة لمصنع "وودك"، للتجيهزات الخشبية، إن المصنع بدأ عام 1994 بحوالي 15 عامل فقط، مشيرا إلى أن طافم العمل حوالي 168 فرد.


وأضاف: "طلعنا أول معرض في دبي بعد عام ونصف من الإنطلاقة، استطعنا التصدير بعد عامين فقط من نشأة الشركة"، موضحا أن المصنع يقوم بتصنيع الخشب المفكك وأهم مايميز إنتاجهم أنه يكون من الخشب الطبيعي.


وواصل: "حصلنا على فرص تصديرية ممتازة حيث إيطاليا وأمريكا وقطر ودبي، والبحرين والسعودية، وقدرنا نفرش حوالي أكثر من 20% من المدارس الداخلية في إنجلترا".


واستطرد: "اتجهنا في مجال الأبواب، واشتركنا في عدة مشروعات كبرى أبرزها أكبر مشروع سكني في سموحة، كما نعد نحن الأول في إنتاج الأبواب المضادة للحرائق".
 

الكونتينر برنامج الكونتينر مصنع وودك وودك للتجهيزات الخشبية أحمد داود

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