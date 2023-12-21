الكونتينر.. مراحل تصنيع الخشب الغشيم داخل مصنع تجهيزات خشبية

قدم الفنان أحمد داود حلقة من برنامج الكونتينر على شاشة "أون" من داخل مصنع "وودك" للتجهيزات الخشبية لكشف مراحل تصنيع الخشب الغشيم.

وقال المهندس فادي نبيل، نائب رئيس مجلس الإدارة لمصنع "وودك"، للتجهيزات الخشبية، إن المصنع به أكثر من خط إنتاج أحدهما يخص الخشب الطبيعي، والآخر يخص المسطحات، التي يكون منها جزء طبيعي والآخر مصنع، لافتًا إلى أن الخشب في شكله الطبيعي يطلق عليه "الخشب الغشيم" وهو من نوع "أروو".

وأضاف أن مصنع "وودك" للتجهيزات الخشبية مجهز بالكامل بالآلات، مؤكدًا أن تشكيل الخشب قديما كان يؤخد لعمل قالب خشبي يومين، إنما داخل المصنع يأخذ فقط من الوقت 12 ثانية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة لمصنع "وودك"، للتجهيزات الخشبية، أنه عن طريق تقنية "السوفت فورمينج"، استطاع المصنع تشكيل القشرة الخشبية للأبواب الخشبية دون خدشها على الأبواب ثلاثية الأبعاد، ما يضمن الحفاظ على القشرة الخارجية للأبواب والحفاظ على الشكل الجمالي أيضًا.