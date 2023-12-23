السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"غريب" يكشف تفاصيل المؤامرة على مصر وتخطيط أمريكا لبناء 33 سدًا للمياه

النيل
النيل

قال الدكتور عارف غريب، عضو الوفد المصري للتفاوض في سد النهضة، إن الأمريكان عام 1963 وضعوا لخطة لبناء 33 سدًا على النيل الأزرق، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تتشارك معنا في 3 أحواض.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذه الأحواض هي نهر السوباط وهو يأتي بـ11 مليار متر مكعب من المياه، والنيل الأزرق ويأتي بخمسين مليارًا، ثم نهر عبارة والذي يأتي بـ12 مليارًا، مؤكدًا أن إثيوبيا اختارت أكبر رافد يغذي مصر والسودان وبدأت تضع عليه 33 مشروع سدود ما بين كبيرة وصغيرة، وأكبرها على الفرع الرئيسي بإثيوبيا.

سعة سد النهضة الأولى

وأكد أن سد النهضة كان من ضمن هذه السدود ولكن كان بأبعاد قليلة عما عليه الآن وسعته كانت 14 مليارًا فقط أي ما يساوي خُمس السعة الموجودة حاليًا، موضحًا أن إثيوبيا قامت بملء 42 مليارًا من أصل 74 مليار متر مكعب من المياه.

عارف غريب سد النهضه أمريكا لبناء 33 سد خطة إثيوبيا مصر والسودان

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