السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مها هلالى لـ"إكسترا نيوز": ذوو الإعاقة أصبحوا قادرين على اقتحام كافة المجالات فى مصر

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز

قالت، مها هلالي، رئيس الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، إن الأشخاص ذوي الإعاقة أصبحوا قادرين على اقتحام كافة المجالات في الدولة المصرية، بسبب الثبات التشريعي والدستوري.

وأضافت رئيس الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن جمعية "ذوي الهمم" كانت مشغولة بشكل كبير بذوي الهمم، وأن يكونوا جزءًا من المجتمع.

وأشارت "هلالي"، إلى أن الجمعية تتعامل بشكل مباشر مع أولياء الأمور لذوي الإعاقة، وهذا يتيح بشكل كبير زيادة الوعي لديهم في التعامل مع أولادهم.

ونوهت، بأن الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، تساهم في توفير فرص الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا.

مها هلالي اكسترا نيوز ذوي الإعاقة الدولة المصرية رئيس الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد

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