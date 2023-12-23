مها هلالى لـ"إكسترا نيوز": ذوو الإعاقة أصبحوا قادرين على اقتحام كافة المجالات فى مصر

قالت، مها هلالي، رئيس الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، إن الأشخاص ذوي الإعاقة أصبحوا قادرين على اقتحام كافة المجالات في الدولة المصرية، بسبب الثبات التشريعي والدستوري.

وأضافت رئيس الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن جمعية "ذوي الهمم" كانت مشغولة بشكل كبير بذوي الهمم، وأن يكونوا جزءًا من المجتمع.

وأشارت "هلالي"، إلى أن الجمعية تتعامل بشكل مباشر مع أولياء الأمور لذوي الإعاقة، وهذا يتيح بشكل كبير زيادة الوعي لديهم في التعامل مع أولادهم.

ونوهت، بأن الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، تساهم في توفير فرص الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا.