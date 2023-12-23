السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تأجيل محاكمة المتهمين بعرض رشوة مقابل إنهاء أعمال كهرباء بالإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل محاكمة كل من "م.ح.ع" و"ع.م.ال" و"ف.م.م" و"س.س.ع" إلى جلسة الدور شهر يناير المقبل للنطق بالحكم، بعد اتهام الأول بطلب رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته من المتهمين الثاني حتى الرابع الذين قدموا رشوة.

بلاغ بقيام المتهمين بطلب وعرض رشوة

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 14360 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بواقعة طلب رشوة بإحدى الشركات لإنهاء أعمال كهرباء من المتهمين.

 

توصلت التحقيقات، أن المتهم الأول "م.ح.ع" مدير عام بإحدى شركات الكهرباء وبصفته موظف عام طلب لنفسة عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهمين "ع.م.اب" صاحب شركة مقاولات و"ف.م.م" صاحب مكتب مقاولات و"س.س.ع" موظف بشركة كهرباء مبلغ مالي وقدره 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة وأخذ مبلغ 366000 جنيه مقابل فحص واستلام أعمال صيانة وتطوير طريق الأبراج الكهربائية والمسند إلى شركة المتهم الثاني وصرف المستحقات المالية والمتهمين الثاني والثالث والرابع، قدموا رشوة للمتهم الاول لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدموا له الرشوة محل الاتهام.

 

وتبين من التحقيقات، أن الجهات المعنية استصدرت إذنا من النيابة العامة بتسجيل وتصوير لقاءات الدائرة بين المتهمين والتي أكدت ما توصلت إليه التحريات وفي ذات الوقت أخذ المتهم مبلغ 16 ألف جنيه، وبعد ذلك توجه المتهم الثاني إلى أحد البنوك بمتمقة سيدي بشر وسحب مبلغ 150 ألف جنيه وأعطاها للمتهم ثم تحصل على باقي المبلغ المذكور، وتم إلقاء القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة وبعرض الواقعة على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها في جلستها المنعقدة.

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