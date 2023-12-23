مبادرتي احلم وورشتي.. البنك الزراعي يعلن دعم الاستثمار في الثروة الحيوانية والذهب

أعلن علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن مبادرتي احلم وورشتى، واللتين تهدفان إلى تمويل شراء الأبقار العالية الإنتاجية للمربين الصغار، وتمويل ورش الذهب والمجوهرات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، الذي يبث على قناة صدى البلد، أن البنك يحرص على دعم جميع الأنشطة والمجالات الزراعية وتحفيز الاستثمار فيها لخدمة البلد.



وأشار إلى أنه من الضروري أن تساعد الكيانات الكبيرة الكيانات الصغيرة لتخفيف العبء الذي تتحمله الدولة في مبادرة حياة كريمة، مضيفا أن البنك يعمل على استيراد سلالات محسنة تتكيف مع البيئة المصرية وتزيد من إنتاجها وبالتالي ترفع من دخل الفلاح البسيط.

وأكد أن البنك سيشارك في تمويل ورش الذهب باعتبارها من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحا أن تمويل مشروع ورشتى سيبدأ بمليون جنيه كحد أدنى.



وأضاف أن نجاح المشروع سيسهم في زيادة حجم أعمال ورش الذهب والمجوهرات وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج لهذا المنتج الهام، مؤكدا أن البنك مستعد لتمويل الورش والمصانع العاملة في هذا النشاط باعتبارها من الصناعات الهامة بقيم مالية وتمويلية كبيرة شريطة توفر كافة الشروط المالية والائتمانية ودراسات الجدوى اللازمة.