ليلة الهدف 150.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام أرسنال بالدوري الانجليزي

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه نظيره أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب منتخبنا، بمباراتهما ضمن لقاءات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز.



ويقود محمد صلاح هجوم فريق ليفربول في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتيه، كوستاس تسيميكاس.

وسط الملعب: دومينيك سوبوسلاي، كورتس جونس، إندو واتارا

الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "كويمين كيليهر، جو جوميز، جاريل كوانساه، رايان جرافينبرخ، بوبي كلارك، جيمس ماكونيل، كونور برادلي، هارفي إليوت، داروين نونيز".

ويسعى فريق ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لاستعادة صدارة البطولة، فيما يتطلع أرسنال هو الآخر للفوز من أجل الاحتفاظ بصدارته للترتيب.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 39 نقطة، فيما يأتي ليفربول بالمركز الثالث في الجدول برصيد 38 نقطة.

ويحتاج محمد صلاح إلى تسجيل هدفين اليوم، ليصل إلى 150 هدفًا بقميص النادي في الدوري الإنجليزي، ليصبح صاحب الـ31 عامًا خامس لاعب في تاريخ ليفربول يحقق هذا الإنجاز، بعد كل من روجر هانت (244 هدفًا)، جوردون هودسون (233 هدفًا)، إيان راش (229 هدفًا)، وبيلي ليدل (215 هدفًا).

واحتاج صلاح إلى 235 مباراة لتسجيل 148 هدفًا مع ليفربول حتى الآن، في الوقت الذي خاض فيه النجوم الآخرون عدد مباريات أكثر.

ويملك صلاح 150 هدفًا في البريميرليج، وذلك بواقع 148 هدفًا مع ليفربول وهدفين مع فريقه الأسبق تشيلسي.