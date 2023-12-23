السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مستبعدة من الانتخابات الرئاسية الروسية تعلن الطعن أمام المحكمة العليا

انتخابات روسيا
انتخابات روسيا

قالت الصحفية التلفزيونية السابقة يكاترينا دونتسوفا، إنها ستطعن أمام المحكمة العليا في قرار حرمانها من الترشح للانتخابات الرئاسية الروسية العام المقبل، ووصفت القرار بأنه غير مبرر وغير ديمقراطي.

وقد صوت أعضاء اللجنة الانتخابية المركزية، السبت، بالإجماع على رفض ترشحها، مستشهدين بـ”مخالفات عديدة” في الأوراق التي قدمتها لدعم محاولتها وفق ما ورد في الجارديان البريطانية. 

وقالت دونتسوفا عبر تطبيق تيليجرام: “بهذا القرار السياسي، حرمنا من فرصة أن يكون لدينا ممثل خاص بنا والتعبير عن آراء تختلف عن الخطاب العدواني الرسمي”.

وقال عباس جالياموف، كاتب الخطابات السابق في الكرملين الذي تصنفه السلطات الآن على أنه "عميل أجنبي"، إن بوتين لم يكن يريد المخاطرة بنفس السيناريو الذي تعرض له ألكسندر لوكاشينكو. وتشبث الزعيم البيلاروسي بالسلطة في عام 2020 فقط بمساعدة ما قالت المعارضة والحكومات الغربية إنه تزوير واسع النطاق للاقتراع للمطالبة بالفوز على مرشحة المعارضة سفياتلانا تسيخانوسكايا.

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وكتب جالياموف على تيليجرام: "إن تأثير تسيخانوسكايا ممكن تمامًا، وفي الكرملين يفهمون ذلك"، وفي الوقت نفسه، اختار الحزب الشيوعي، الذي احتل المركز الثاني بفارق كبير عن بوتين في كل انتخابات منذ عام 2000، نيكولاي خاريتونوف البالغ من العمر 75 عامًا مرشحًا له. ونقلت وكالة تاس للأنباء عنه قوله إنه لن يجد أي خطأ في زعيم الكرملين. "إنه مسؤول عن دورة عمله الخاصة، لماذا أنتقده؟" - قال خاريتونوف.

وفي تطور منفصل، قالت وسائل الإعلام الروسية إن بوريس ناديجدين، السياسي المعارض الذي انتقد بوتين والحرب، تم ترشيحه اليوم من قبل حزب المبادرة المدنية الذي ينتمي إلى يمين الوسط.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن أحد أحزاب المعارضة الاسمية في البرلمان، حزب روسيا العادلة من أجل الحقيقة، قال إنه سيدعم بوتين في الانتخابات.

مستبعدة روسيا انتخابات رئاسة مرشحة

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