السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استطلاع رأى يكشف تقدم "نيكى هيلى" بفارق 4 نقاط عن الزعيم الجمهورى "ترامب"

ترامب
ترامب

أظهر استطلاع جديد للرأي أن نيكي هيلي، حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة، أصبحت على بعد أربع نقاط مئوية من المرشح الأوفر حظًا دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري لعام 2024 في نيو هامبشاير، وهي منافسة قد تكون أقرب من المتوقع للرئيس السابق.

وفي استطلاع للرأي أجرته مجموعة الأبحاث الأمريكية يوم الخميس والذي سأل الناخبين عمن يفضلونه في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير المقرر إجراؤها في 23 يناير، حصلت "هيلي" على دعم بنسبة 29% مقابل 39% لترامب. 

txt

بعد أزمة كولورادو.. ما فرص عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض؟

وهذا يعني أن الفجوة بين "هيلي" وترامب كانت ضمن هامش خطأ قدره 4% في الاستطلاع بعد أن كان الرئيس السابق يسيطر منذ فترة طويلة على استطلاعات الرأي في السباق للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للبيت الأبيض لعام 2024.

وجاء أداء "هيلي" القوي في الاستطلاع الذي أجرته مجموعة الأبحاث الأمريكية بعد يوم من استطلاع للرأي أجراه معهد نيو هامبشاير للسياسة في كلية سانت أنسلم، أظهر أنها ضاعفت دعمها في الولاية منذ سبتمبر، ما عززها على ما يبدو كخيار بديل واضح لترامب في انتخابات المحافظين. ومع ذلك، كانت نتائج استطلاع سانت أنسيلم أكثر ملاءمة لترامب، حيث أظهرت تقدمه بنسبة 44% إلى 30% على "هيلي".

لكن في حين لا يزال أمام "هيلي" الكثير لتكسبه لتتولى زمام المبادرة في الولاية، فإن حصول ترامب على أقل من 50% من الدعم "يظهر أن لديه منافسة جدية في الحزب"، حسبما قال أندرو سميث، مدير مركز الاستطلاع بجامعة نيو هامبشاير، في السابق.

ويبدو أن العروض القوية التي حققتها "هيلي" في استطلاعات الرأي أثارت ردود أفعال متباينة من ترامب، الذي يواجه بشكل منفصل أكثر من 90 تهمة جنائية، بينما يسعى للحصول على رئاسة ثانية.

ترامب الجمهوري هيللي استفتاء قدرة الرئيس

الأكثر قراءة

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

مصادر تنفى لـ"القاهرة الإخبارية" بدء دبابات إسرائيلية عملية برية على حدود غزة مع مصر

الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

تطور جديد.. زيزو يطالب مسئولى الزمالك بحسم مصيره

متحور كورونا الجديد "جيه.إن.1".. استشارى مناعة يكشف أعراضه وطرق الوقاية (فيديو)

كولر يُعلن قائمة الأهلى لمباريات السوبر المصرى بالإمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لا يعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم

فلسطين: إسرائيل تتعمد تصعيد مجازرها لخلق بيئة تعطل تنفيذ قرار مجلس الأمن

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟