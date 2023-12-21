بعد أزمة كولورادو.. ما فرص عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض؟

قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو، بأن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 دونالد ترامب لا يمكنه الترشح للرئاسة في ولاية كولورادو، بسبب تصرفاته قبل أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير مما يثير مخاوف بشأن عدم قدرته على استكمال سباق الانتخابات إلى البيت الأبيض.

فرص دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

وقالت المحكمة العليا في كولورادو إن ترامب غير مؤهل كمرشح في المنافسة التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية لأن جزءًا من الدستور الأمريكي يحرم الأشخاص الذين يشاركون في التمرد، وقالت إنها وجدت "أدلة واضحة ومقنعة على أن الرئيس ترامب متورط في التمرد" وفقا لما نقلته هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي.

وخلصت المحكمة في حكمها إلى أن "أغلبية المحكمة ترى أن ترامب غير مؤهل لتولي منصب الرئيس بموجب المادة 3 من التعديل الرابع عشر وهي المادة التي تحرم الأشخاص الذين ينخرطون في "التمرد " من الترشح لمناصب فيدرالية.

هل يستطيع ترامب الاستمرار في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024؟

وفقا لما نقلته بي بي سي، فقد قال دونالد ترامب إنه سيستأنف أمام المحكمة العليا الأمريكية لإلغاء القرار، مما يشعل معركة قضائية قد تعيد تشكيل سباق 2024.

وتابعت بي بي سي: ينطبق الحكم الصادر ضد ترامب فقط على ولاية كولورادو، لذا فهو لا يزال قادرًا على خوض ترامب الانتخابات التمهيدية الأخرى للحزب الجمهوري، وهي عملية بحث كل ولاية على حدة من قبل كل حزب عن مرشح رئاسي، كما إنه متقدم بفارق كبير عن منافسيه الجمهوريين، لذا لا يزال بإمكانه الفوز بترشيح حزبه دون التنافس في كولورادو.

دعاوى قضائية تحاول منع ترامب من الترشح

وقالت بي بي سي، ولكن يأتي هذا في الوقت الذي رفعت فيه عشرات الولايات الأمريكية الأخرى دعاوى قضائية مماثلة تحاول منع ترامب من الترشح، وهذا القرار قد يزيد من احتمال نجاح بعضها.

وإذا تم منعه من الترشح في ولاية يتقارب فيها هو وبايدن، فقد يكون ذلك حاسمًا في سباق رئاسي من المتوقع أن يكون متقاربًا.