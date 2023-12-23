السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن شخص لقى مصرعه على طريق "القاهرة- الإسكندرية"

جثة
جثة

صرحت جهات التحقيق بالنيابة العامة، بدفن جثة شخص لقي مصرعه على طريق القاهرة الإسكندرية، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

التصريح بدفن شخص لقي مصرعه على طريق القاهرة الإسكندرية 

كان اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخص اصطدمت به سيارة على الطريق الزراعي بقرية كفر الحصة بدائرة مركز شرطة بنها حال خروجه من مسجد على الطريق.

 

وبالفحص تبين أن المتوفى لقي مصرعه بسبب اصطدام سيارة نقل به أثناء وقوفه على الطريق بعد أداء الصلاة بالمسجد، وتم نقل الجثة للمستشفى واتخاذ الإجراءات، وحرر المحضر اللازم وتم التحفظ على السيارة وقائدها والتصريح بدفن جثة المجنى عليه بعد توقيع الكشف الطبي عليها وتولت النيابة التحقيق.

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