السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"أهي مشيت".. رامي جمال يطرح أحدث أعماله الغنائية بمشاركة فريد (فيديو)

رامي جمال وفريد
رامي جمال وفريد

طرح النجم رامي جمال أحدث أعماله الغنائية بعنوان “أهي مشيت” والذي يقدمها على طريقة الـ"ديو" برفقة المطرب أحمد فريد وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون رامي جمال وأحمد فريد في أغنية “أهي مشيت” مع كل من الشاعر الغنائي جمال الخولي والموزع الموسيقي زاك، والأغنية من ألحان رامي جمال.

 

آخر أعمال رامي جمال الغنائية

وطرح النجم رامي جمال الفترة الماضية أغنيته الجديدة بعنوان “جيت متأخر” والذي حقق بها نجاح كبير ونسب مشاهدهات عالية متصدرا تريند موقع الفيديوهات العالمي “يويتوب” لفترة طويلة بعد ردود أفعال قوية من جمهوره حول الأغنية.

وتعاون رامي جمال في أغنية "جيت متأخر" مع كل من الشاعر الغنائي محمد مصطفى ملك والملحن محمود أنور، والموزع الموسيقي محمد ياسر، ومهندس الصوت محمد مجدي، وعازف الجيتار مصطفى نصر، وعازف بيز جيتار: بيباوي.

النجم رامي جمال رامي جمال يوتيوب أهي مشيت أحمد فريد فريد أغنية “أهي مشيت”

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