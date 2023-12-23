السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد 76 فلسطينيًا من عائلة واحدة فى غزة جراء قصف الاحتلال

شهداء غزة
شهداء غزة

قتلت غارة جوية إسرائيلية 76 فردا من عائلة كبيرة في غزة، حسبما قال مسئولو الإنقاذ، اليوم السبت، بعد يوم من تحذير الأمين العام للأمم المتحدة مرة أخرى من أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، وأن الهجوم الإسرائيلي المستمر يخلق "عقبات هائلة" أمام توزيع المساعدات الإنسانية.

وقال محمود بصل، المتحدث باسم إدارة الدفاع المدني في غزة، إن الغارة التي وقعت يوم الجمعة على مبنى في مدينة غزة كانت من بين أكثر الغارات دموية في الحرب بين إسرائيل وحماس، والتي دخلت الآن أسبوعها الثاني عشر. 

وقدم المتحدث قائمة جزئية بأسماء القتلى، شملت 16 رب أسرة من عائلة المغربي. وقال إن القتلى بينهم نساء وأطفال.

وكان من بين القتلى عصام المغربي، الموظف المخضرم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وزوجته وأطفالهما الخمسة.

وقال أخيم شتاينر، رئيس الوكالة: "لقد أثرت خسارة عصام وعائلته تأثيرًا عميقًا علينا جميعًا".

وأضاف: "إن الأمم المتحدة والمدنيين في غزة ليسوا هدفا.. هذه الحرب يجب أن تنتهي"، حسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.

 

 

قرار مجلس الأمن

وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا مخففا يدعو إلى الإسراع الفوري في تسليم المساعدات للمدنيين اليائسين في غزة.

وهذا القرار هو الأول بشأن الحرب الذي يتم تمريره في مجلس الأمن، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرارين سابقين يدعوان إلى توقف إنساني ووقف كامل لإطلاق النار.

وفي أعقاب قرار الأمم المتحدة، لم يكن من الواضح على الفور كيف ومتى سيتم تسريع عمليات تسليم المساعدات. وفي الوقت الحالي، تدخل الشاحنات عبر معبرين: رفح على الحدود مع مصر، وكرم أبوسالم على الحدود مع إسرائيل.

txt

استشهاد 42 فلسطينيًا فى قصف إسرائيلى على خان يونس خلال 24 ساعة

وكجزء من القرار الذي تمت الموافقة عليه، تفاوضت الولايات المتحدة على إزالة اللغة التي كانت ستمنح الأمم المتحدة سلطة تفتيش المساعدات التي تذهب إلى غزة، وهو أمر تقول إسرائيل إنها يجب أن تستمر في القيام به لضمان عدم وصول المواد إلى حماس.

في هذا الإطار، كرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، دعوته المستمرة منذ فترة طويلة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، معربا عن أمله في أن يساعد قرار الجمعة على تحقيق ذلك، لكنه قال: هناك حاجة إلى المزيد على الفور لإنهاء "الكابوس" المستمر للشعب في غزة.

وأكد، في مؤتمر صحفي، أنه من الخطأ قياس فاعلية العملية الإنسانية في غزة بعدد الشاحنات.

وأضاف: "المشكلة الحقيقية هي أن الطريقة التي تدير بها إسرائيل هذا الهجوم تخلق عقبات هائلة أمام توزيع المساعدات الإنسانية داخل غزة". 

وقال: "إن المتطلبات الأساسية لعملية مساعدات فعالة غير موجودة؛ الأمن، والموظفون الذين يمكنهم العمل بأمان، والقدرة اللوجستية خاصة الشاحنات، واستئناف النشاط التجاري".

كان الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي واحدًا من أكثر الحملات العسكرية تدميرًا في التاريخ الحديث، حيث أدى إلى نزوح ما يقرب من 85% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسوية مساحات واسعة من القطاع الساحلي الصغير بالأرض. 

ويعاني أكثر من نصف مليون شخص في غزة- ربع السكان- من الجوع، وفقًا لتقرير صدر هذا الأسبوع عن الأمم المتحدة ووكالات أخرى.

غارة جوية إسرائيلية 76 فردا غزة الامم المتحدة لإسراع الفوري في تسليم المساعدات

مواد متعلقة

وول ستريت جورنال: سيطرة إسرائيل على شمال غزة لا تعنى القضاء على حماس

عاجل.. تقرير أمريكى يكشف فشل إسرائيل فى غزة: التوقعات قاتمة

جنوب السودان والولايات المتحدة تكثفان جهودهما لحل الأزمة السودانية

نيويورك تايمز: قرار مجلس الأمن بشأن غزة يثير استياء جماعات الإغاثة

سلطنة عُمان: قرار مجلس الأمن بشأن غزة لا يلبى الإجماع الدولى لوقف إطلاق النار

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 472 عسكريًا

مجلس الأمن الدولي قلق من انتشار العنف في السودان

المحكمة الباكستانية تُبرئ رئيس الوزراء السابق عمران خان فى قضية التشفير

الأكثر قراءة

عاجل.. تطور جديد.. زيزو يطالب مسئولى الزمالك بحسم مصيره

عاجل.. الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

عاجل.. كولر يُعلن قائمة الأهلى لمباريات السوبر المصرى بالإمارات

إمام الحرم النبوى يَؤم المصلين فى صلاة الظهر اليوم بمسجد مصر

عاجل.. تقرير أمريكى يكشف فشل إسرائيل فى غزة: التوقعات قاتمة

تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. دفع الفلسطينيين لسيناء بقوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لا يعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم

فلسطين: إسرائيل تتعمد تصعيد مجازرها لخلق بيئة تعطل تنفيذ قرار مجلس الأمن

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟