السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

%80 نسبة الإشغالات فى الفنادق مع اقتراب الاحتفال برأس السنة

فنادق
فنادق

كشف خبراء السياحة والفنادق عن وصول نسبة الإشغالات في الفنادق مع موسم رأس السنة الميلادية إلى 80% في فنادق الأقصر وأسوان، بينما وصلت في فنادق شرم الشيخ والغردقة إلى 70%.

من جانبه، قال الخبير السياحي حسن حسنين، مدير أحد فنادق شرم الشيخ، إن نسبة الإشغالات في الفنادق وصلت إلى 60% خلال شهر ديسمبر، بينما تصل إلى 80% خلال رأس السنة في كل من الأقصر وأسوان.

وأضاف الخبير السياحي والفندقي أن نسبة الإشغالات تعد جيدة في ظل الظروف الموجودة حاليًا من خلال الحرب الروسية الأوكرانية التي تؤثر سلبًا على السياحة في مصر.

فيما قال الخبير السياحي والفندقي، مصطفى خلف، مدير أحد فنادق شرم الشيخ، إن نسبة الإشغالات خلال موسم رأس السنة تصل إلى 70% في ظل الظروف الموجودة من الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن نسبة الإشغالات في الفنادق تكون في هذا الإطار منذ الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أنه لا بد من العمل على تنشيط السياحة عبر إقامة الفعاليات، مؤكدًا أن هناك تأثيرًا بالتأكيد نتيجة الحرب على غزة، ولا بد من العمل على تنشيط السياحة عبر جذب أواق جديدة للسياحة في مصر، خاصة في ظل وجود المتحف المصري الكبير والعمل على افتتاحه بشكل رسمي قريبًا.

فيما قال الخبير السياحي والفندقي حسام حسني، مدير أحد فنادق مدينة الغردقة، إن نسبة الإشغالات في فنادق الغردقة تصل إلى 70% في ظل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أنه لا بد من العمل على تنشيط السياحة من خلال إقامة الفعاليات التي تجذب السياحة إلى مصر، موضحا أنه لا بد من العمل على فتح أسواق جديدة للسياحة المصرية.

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