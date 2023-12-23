الأنبا مكسيموس يترأس القداس الإلهي في كنيسة رؤساء الملائكة بمدينة الأمل

صلى الأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر أمس، القداس الإلهي في كنيسة رؤساء الملائكة بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بمدينة الأمل، وذلك بعد تجهيزها وتشطيبها، تمهيدًا لتدشينها بيد قداسة البابا بعد استكمال باقي الأعمال بالكنيسة.

شارك في صلوات القداس كهنة الكنيسة وخورس شماستها وشعبها.



سهرة كيهكية لشباب ثانوي في المعادي



نظمت لجنة شباب ثانوي بكنيسة الشهيد مار جرجس بمنطقة كوتسيكا في المعادي تسبحة كيهكية للشباب، مساء أمس الأول، بحضور نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي والبساتين ودار السلام وسكرتير المجمع المقدس، وعدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية.



شارك في التسبحة ما يقرب من ٢٠٠ شاب وشابة من أبناء الكنيسة.



اللقاء الأول لخدام المحلة الكبرى



نظمت اللجنة المركزية لخدام إيبارشية المحلة الكبرى، اليوم، لقاءهم الأول لخدام الإيبارشية بكاتدرائية السيدة العذراء، تحت عنوان "تين سينتي" (الأساسات).

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعد مرور 42 يوما مدة صوم الميلاد المجيد هذا العام بعيد الميلاد يومي 7 يناير و8 يناير 2024، بسبب تزامنه مع السنة الكبيسة فتحتفل الكنيسة بالعيد لمدة يومين.

برمون الميلاد

ويعرف اليوم السابق لعيد الميلاد ببرامون الميلاد، ويكون هذا العام يومي الجمعة والسبت 5 و6 يناير 2024 وتقرأ قراءات البرمون في اليومين وتصلي الكنيسة بالطقس السنوي

البرامون:

استعداد للعيد وهو خاص بعيدي الميلاد والغطاس فقط. ويصام للمساء ولا يؤكل فيه سمك ويصلى حسب الطقس السنوي.

أيام البرامون:

إذا جاء العيد يوم الأحد يكون البرامون يومي السبت والجمعة.

إذا جاء العيد يوم الاثنين يكون البرامون أيام الأحد والسبت والجمعة.

إذا كان السبت أو الأحد ضمن البرامون يصامان بدون انقطاع، لكن لا يؤكل فيهما السمك.

بخلاف ذلك يكون البرامون يومًا واحدًا.

إذا جاء برامون عيد الميلاد يوم 27 كيهك تقرأ فيه فصول 28 كيهك.

إذا جاء البرامون أكثر من يوم تكرر نفس القراءات حتى في الآحاد.

إذا جاء البرامون أكثر من يوم تكرر نفس قراءات البرامون لتمهيد الذهن والروح لاستقبال العيد.