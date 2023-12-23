السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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موعد احتفال بابا الفاتيكان بعيد الميلاد المجيد لعام 2023

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

يكثر البحث خلال الفترة الحالية، عن موعد احتفال بابا الفاتيكان بعيد الميلاد المجيد لعام 2023 والذي يعد من الأعياد القبطية التي تتزين لها الكنائس في كافة دول العالم لإقامة الصلوات الاحتفالات.

موعد احتفال بابا الفاتيكان بعيد الميلاد المجيد لعام 2023

يوضح الدستور للقراء موعد احتفال بابا الفاتيكان بعيد الميلاد المجيد لعام 2023 حيث ترأس بابا الفاتيكان البابا فرنسيس قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2023 عشيّة الميلاد عند الساعة 7:30 من مساء 24 ديسمبر 2024 في البازيليك القديس بطرس بالفاتيكان.

ويوم عيد مولد الربّ، 25 ديسمبر، يعطي بابا الفاتيكان البركة الميلادية فيتلو رسالته التقليدية مباركًا مدينة روما والعالم من شرفةٍ للبازيليك مطلّة على ساحة القديس بطرس. وتُمنح، عمومًا، هذه البركة في عيد الميلاد وعيد الفصح أو في مناسبات استثنائية أخرى وتتضمّن تقديم البابا تمنياته للسلام في العالم.

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ليلة رأس السنة، يترأس البابا صلاة الغروب، المعروفة أيضًا بصلاة المساء، وتتضمن خدمة الصلاة ترنيمة الشكر اللاتينية من الكنيسة الأولى، «نسبّحك، يا الله». وتصادف في 31 ديسمبر الذكرى الأولى لوفاة البابا بنديكتوس السادس عشر عن عمر يناهز 95 عامًا.

وفي الأول من يناير 2024، يترأس فرنسيس قداسًا عند الساعة 10 صباحًا بمناسبة عيد مريم والدة الإله الاحتفالي ويُحتَفَل، في مُستهلّ العام الجديد، بيوم السلام العالمي.

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير، ورغم أن الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد يسوع فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام 325 الموعد بهذا التاريخ.

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وفي المسيحية المبكرة لم يتم الاحتفال بعيد الميلاد، لاحقًا ومع بدء ترتيب السنة الطقسيّة اقترحت تواريخ متعددة للاحتفال بالعيد قبل أن يتم الركون إلى تاريخ 25 ديسمبر بعد نقاشات مستفيضة حول التاريخ الأنسب للاحتفال.

وتذكر حادثة الميلاد في إنجيل لوقا وإنجيل متى من زاويتين مختلفتين، إجماع العلماء هو أن كلا من الإنجيلين كتبا بين سنوات 75-85، وعلى الرغم من أنه من الممكن أن تكون إحدى روايتي الميلاد مبنيًة على الأخرى، أو أن الاثنتين يشتركان في مصدر مشترك، فإن استنتاج الأغلبية هو أن روايتي ميلاد يسوع في الإنجيلين هما مستقلتان عن بعضهما البعض. وتشكل حادثة الميلاد أحد أهم أركان الإيمان المسيحي، ولد المسيح حسب الأناجيل القانونية في بيت لحم، من أم عذراء، في مكان مقفر إذ لم يجدا مكانًا في النزل، بينما ظهرت ملائكة للرعاة، وحضر المجوس الثلاثة، في حين حاول هيرودس الملك قتله، فهربت العائلة إلى مصر.

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