خبير: 60% نسب إشغالات فنادق شرم الشيخ خلال احتفالات الكريسماس ورأس السنة

تزينت واجهات الفنادق المختلفة بزينة احتفالات الكريسماس ورأس السنة، فقد بدأت الفنادق المختلفة تتزين للكريسماس واحتفالات رأس السنة بوضع أشجار الكريسماس، وكذلك مجسمات سانتا كلوز في أغلب مناطق الفنادق المختلفة.

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كما تم تزيين الطرق المؤدية إليها للفنادق بالمحافظات السياحية وتزيينها بإضاءات مختلفة لاستقبال سياح العالم الذين يحافظون كل عام على استقبال العام الجديد داخل مصر.

ويشير رامى رزق الله رئيس لجنة التسويق السياحي بشرم الشيخ، إلى أن نسبة الإشغالات الفندقية الحالية بشرم الشيخ تصل إلى نحو 40% متوقعا أن تصل نسبة الإشغالات الفندقية خلال موسم الكريسماس والاحتفال بقدوم العام الجديد إلى ما يقرب من 60%.

وأضاف رزق الله فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قرب جنوب سيناء من الأحداث التى تمر بها مدينة غزة الفلسطينية خلقت تخوفات لدى منظمى الرحلات بالخارج والسائحين من المجئ إلى جنوب سيناء.

وأشار رزق الله إلى أن هناك تواجد للجنسيات الأوروبية داخل شرم الشيخ ولكن ليس بنفس الكثافة المتوقعة قبل أحداث غزة فقبيل الحرب حققت شرم الشيخ معدلات مرتفعة في نسب الإشغال وكان المتوقع أن تتخطى المعدلات السياحية التى حصدها فى عام 2010 الذى يعتبر عام الذروة السياحية.

وأوضح رزق الله أن الجنسيات المتوافدة على شرم الشيخ حاليا هم أذربيجان وأرمينيا وكازاخستان والسوق الإيطالي الذى تراجع كثيرا بعد أن كان يحتل المرتبة الأولى في الأسواق الوافدة إلى شرم الشيخ.

وأوضح أن هناك عدد من الفنادق بشرم الشيخ قد لجأت إلى سياسة حرق الأسعار الفندقية لجذب منظمى الرحلات واستقطاب أكبر عدد من السائحين.