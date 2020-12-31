استعدادات احتفال ليلة رأس السنة 2021 في مصر والعالم

ليلة رأس السنة 2021

إجراءات ليلة رأس السنة 2021 في أشهر الدول العربية احتفالا



في إيطاليا، قرر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، بفرض حجر صحي في كافة أنحاء البلاد خلال معظم عطلة عيد الميلاد وليلة رأس السنة الجديدة، في ظل سعي السلطات لتفادي ارتفاع جديد في عدد الإصابات بفيروس كورونا، كما فرضت فرض حجر صحي خلال عطلة عيد الميلاد والعام الجديد يمتد من 21 ديسمبر الجاري وحتى 6 يناير 2021، وذلك في ظل سعي السلطات لتفادي ارتفاع جديد في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وفقا لما صرح به رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.



كما تشهد فرنسا احتفالات صامتة بليلة رأس السنة وسط الوباء؛ كما تعتزم حشد 100 ألف من رجال الشرطة والدرك ليلة رأس السنة لتفريق الحفلات وفرض حظر تجول لمكافحة فيروس كورونا، ويهدف الأمن الإضافي أيضا إلى وقف إحراق السيارات الذي يحدث غالبا في الليلة الأخيرة من العام وهو تقليد بات شائعًا في فرنسا منذ عام 2005.



أما في بريطانيا، أعلنت بوضع 20 مليون شخص إضافي في إنجلترا تحت أشد مستويات القيود اعتبارا من الخميس، بينما تخضع اسكتلندا تحت المستوى الرابع - المستوى الأعلى من الإجراءات الاحترازية - منذ 26 ديسمبر وستبقى كذلك لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، وستنتقل إيرلندا بحظر جميع الزيارات المنزلية، وتغلق جميع متاجر التجزئة غير الضرورية، وتحد من السفر لمسافة 5 كيلومترات من مكان الإقامة.



وفي ألمانيا حظرت الحكومة بيع الألعاب النارية وفرضت قيودا صارمة على عدد الأشخاص الذين يمكنهم التجمع في الأماكن العامة، وتخضع هولندا حاليا للإغلاق الذي من المقرر أن يستمر حتى 19 يناير 2021، وسيتم العد التنازلي المعتاد استقبالات للعام الجديد خلف أبواب مغلقة في ملعب لكرة القدم في أمستردام، وستبدأ تركيا إغلاقا عاما لمدة أربعة أيام عشية رأس السنة الجديدة.



ومن المعروف ان رأس السنة الميلادية تبدأ من منتصف الليل من تاريخ 31 ديسمبر لـ 1 يناير من العام الجديد، لتشمل تقاليد عيد رأس السنة العالمية الأخرى اتخاذ قرارات السنة الجديدة والاحتفال مع الأصدقاء والعائلة.



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في إيطاليا، قرر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، بفرض حجر صحي في كافة أنحاء البلاد خلال معظم عطلة عيد الميلاد وليلة رأس السنة الجديدة، في ظل سعي السلطات لتفادي ارتفاع جديد في عدد الإصابات بفيروس كورونا، كما فرضت فرض حجر صحي خلال عطلة عيد الميلاد والعام الجديد يمتد من 21 ديسمبر الجاري وحتى 6 يناير 2021، وذلك في ظل سعي السلطات لتفادي ارتفاع جديد في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وفقا لما صرح به رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.كما تشهد فرنسا احتفالات صامتة بليلة رأس السنة وسط الوباء؛ كما تعتزم حشد 100 ألف من رجال الشرطة والدركلتفريق الحفلات وفرض حظر تجول لمكافحة فيروس كورونا، ويهدف الأمن الإضافي أيضا إلى وقف إحراق السيارات الذي يحدث غالبا في الليلة الأخيرة من العام وهو تقليد بات شائعًا في فرنسا منذ عام 2005.أما في بريطانيا، أعلنت بوضع 20 مليون شخص إضافي في إنجلترا تحت أشد مستويات القيود اعتبارا من الخميس، بينما تخضع اسكتلندا تحت المستوى الرابع - المستوى الأعلى من الإجراءات الاحترازية - منذ 26 ديسمبر وستبقى كذلك لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، وستنتقل إيرلندا بحظر جميع الزيارات المنزلية، وتغلق جميع متاجر التجزئة غير الضرورية، وتحد من السفر لمسافة 5 كيلومترات من مكان الإقامة.وفي ألمانيا حظرت الحكومة بيع الألعاب النارية وفرضت قيودا صارمة على عدد الأشخاص الذين يمكنهم التجمع في الأماكن العامة، وتخضع هولندا حاليا للإغلاق الذي من المقرر أن يستمر حتى 19 يناير 2021، وسيتم العد التنازلي المعتاد استقبالات للعام الجديد خلف أبواب مغلقة في ملعب لكرة القدم في أمستردام، وستبدأ تركيا إغلاقا عاما لمدة أربعة أيام عشية رأس السنة الجديدة.ومن المعروف ان رأس السنة الميلادية تبدأ من منتصف الليل من تاريخ 31 ديسمبر لـ 1 يناير من العام الجديد، لتشمل تقاليد عيد رأس السنة العالمية الأخرى اتخاذ قرارات السنة الجديدة والاحتفال مع الأصدقاء والعائلة.

ينتظر العالم سنوياالميلادية بفارغ الصبر مع مطلع شهر ديسمبر من كل عام حيث تمتلئ الأرض فرحا وبهجة وسرور علي قلوب الجميع في بقاع الارض.في ختام القرارات التي صدرت مؤخرا في مصر والعالم.. يتساءل الكثير من المواطنين داخل مصر وفي العالم عن هل سيتم الاحتفال في ليلة رأس السنة 2021 الميلادية أم لا؟ تلك التساؤلات تأتي بعد أن انتشر في بداية الربع الأول من شهر ديسمبر الماضي وباء جديد اجتاح العالم أجمع، وأصاب حتى الآن أكثر من 82 مليون حالة، كما تجاوزت الوفيات مليون و708 ألف حالة ويأتي تلك الانتشار من دولة الصين حين هربت تجربة من إحدى المعامل في بكين بإحدى أسواق الطعام ليبدأ في الانتشار السريع الذي يؤدي في أغلب الأحيان إلى الوفاة الفورية، وبدأت الوتيرة في التسارع بشكل ملحوظ بعد احتفالات رأس السنة الحالية 2020 لتتابع الكوارث معاها بغلق معظم المؤسسات واحيانا البلدان عن رحلات الطيران والتجارة بل وأيضا وقف حالة الحركة العملية اليومية في المؤسسات الكبرى والصغرى، ويبقي المواطنين في منازلهم فقط.ويأتي علينا مؤخرا سلالة جديدة بشكلين مختلفين في عدة دول أوربية أبرزها بريطانيا، حيث أصيبت 1000 حالة بالسلالة الجديدة من الفيروس خلال 24 ساعه فقط وبعدها توالت بلدان قليلة في اكتشاف تلك السلالة كما ظهرت في دولتين القارة الإفريقية.اتخذت مصر مؤخرا عدد من القرارات لحماية مواطنيها من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد والمتحور أيضا، حيث تم إلغاء إقامات حفلات رأس السنة 2021 وذلك بجميع الفنادق والأماكن المعتادة في مثل هذه المناسبات، وهو ما جعل إقامة الحفلات ستكون عبر التلفاز والإنترنت فقط.أما عن العالم فأوقفت بعض الدول العربية الاحتفالات خوفا من توسع انتشار الوباء فيروس كورونا المستجد والسلالة الجديدة أيضا رغم إغلاق المطارات تماما أمام الحركة الجوية بينها وبين الدول الأخرى وأبرزها بريطانيا.وفي دبي، أحد أبرز الدول العربية سياحة وابهار العالم بالاحتفالات العالمية على أراضيها، كشفت شركة "إعمار العقارية" عن بث احتفالات السنة الجديدة على الهواء مباشرة من وسط مدينة دبي عبر اتصال عالمي مرئي من خلال تطبيق «زووم»، وسيتم بث احتفالية إعمار بالسنة الجديدة 2021 على الهواء مباشرة عبر تطبيق «زووم» بدءا من الساعة 8:30 مساء بتوقيت منطقة الخليج، وستتم دعوة ما يصل إلى 50 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم للمشاركة واستقبال عام 2021 عبر أول احتفال لرأس السنة يتم استضافته عبر تطبيق "زووم"، لمشاهدة احتفالات استقبال العام الجديد عروضا للألعاب النارية الضخمة والليزر في منطقة وسط مدينة دبي، وذلك عن "القرية العالمية - فستيفال بارك - برج العرب وجزيرة نخلة - شاطئ "الكايت بيتش" - نافورة النخلة - رأس الخيمة عاصمة السياحة الخليجية - فندق أتلانتس - الشواطئ العامة"، وستتم بعدم حضور جمهور.إجراءات رأس السنه دول أوروبا