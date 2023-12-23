يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن موعد احتفالات الكنيسة الكاثوليكية بمصر بعيد الميلاد المجيد لعام 2023 حيث تستعد الكنائس التي تتبع التقويم الغربي للاحتفال بعيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر 2023 إذ يترأسون صلوات القداس الإلهي مساء يوم الأحد المقبل.

موعد احتفالات الكنيسة الكاثوليكية بمصر بعيد الميلاد المجيد لعام 2023

إذ أنتهت الكنائس التي تتبع التقويم الغربي من وضع زينتها الخاصة بعيد الميلاد المجيد، وذلك قبل موعد احتفالات الكنيسة الكاثوليكية بمصر بعيد الميلاد المجيد لعام 2023 إذ يترأسون صلوات القداس الإلهي مساء يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2023.

إذ تزينت الكنائس التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد وفقَا للتقويم الغربي بأضواء الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذى ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

استعدادات وزارة الداخلية لتأمين عيد الميلاد المجيد

فيما كثفت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية لاستقبال قداس العيد ونشرت الحواجز الحديدية أمام مقرات الكنائس التي يقام فيها القداس مساء غدَا الأحد، تمنع مرور السيارات في محيط الكنائس إذ تسمح للمارة بالدخول مترجلين عبر بوابات إلكترونية وأجهزة كشف المعادن مستعينة بالشرطة النسائية لتفتيش السيدات.

ففي التاسعة من مساء الأحد المقبل تدق أجراس الكنائس الغربية، إيذانًا ببدء قداس عيد الميلاد المجيد وفقَا للتقويم الغربي، مثل كنائس الأقباط الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والروم الكاثوليك والكلدان والكنيسة الانجليكانية الأسقفية، والتي يترأسها رؤساء تلك الكنائس.

إذ يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، مساء الأحد، قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، بحضور مطارنة الكنيسة الكاثوليكية من بينهم الأنبا باسيليوس مطران سوهاج، والانبا بطرس مطران المنيا، والانبا باخوم المعاون البطريركى والانبا توماس مطران الجيزة والأنبا دانيال لطفي مطران أسيوط.

قداس عيد الميلاد 2023

ويُشارك فى حضور القداس الإلهى لتقديم التهنئة مندوبًا من رئاسة الجمهورية، ومندوبًا عن وزارة الداخلية، وعددًا من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، ويستقبل بطريرك الأقباط الكاثوليك قبيل بدء طقس صلوات العيد، المهنئين بالعيد، على أن تنطلق صلوات العيد بعدها بالكنيسة الرئيسية بكاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر، إذ تدق أجراس الكاتدرائية معلنه بدء قداس عيد الميلاد، والتى يدخل على أثرها البطريرك إبراهيم اسحق بطريرك الكاثوليك فى مصر وخلفه مطارنة الكنيسة وكهنتها والشماسة يرتدون الملابس الكهنوتية، الأبيض والتاج الذهبى للبطريرك والأبيض بالشرائط الحمراء والذهبية، فيما يبدأ طقوس صلوات القداس الإلهي وترتل الألحان الخاصة بالعيد مثل ألحان بشارة الملاك للعذراء وملاك المسيح فى بيت اللحم، وألحان فترة الميلاد.

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