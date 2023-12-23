الأنبا باخوم يختتم رياضة صوم عيد الميلاد المجيد بعزبة النخل

اختتم نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، رياضة عيد صوم الميلاد المجيد، وذلك بـكنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل.

شارك في اليوم الختامي الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة، الذي ترأس صلاة القداس الإلهي، ثم ألقى نيافة المطران العظة الروحية بعنوان "زكا يتخلى عن هيبته ليرى يسوع"، انطلاقًا من لقاء الرب يسوع مع زكا العشار، مؤكدًا أن الله يبحث عنا دائمًا، مثلما فعل مع زكا.



وترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس تدشين كنيسة القديسة تريزا، بالزيتون، بعد تجديدها.

جاء ذلك بمشاركة القمص موريس بسادة، راعي الكنيسة، حيث أكد صاحب الغبطة في كلمة العظة أن روح الله، تعمل ببساطة، مشيرًا إلى أن عيد الميلاد المجيد، هو تجسد لكلمة الله، وحلوله بيننا، كما أنه دعوة، لتجديد أذهاننا، ومراجعة حياتنا، وقراراتنا.

ودعا الأب البطريرك الحاضرين، من أجل الصلاة لجميع من تعب في أعمال تدشين الكنيسة، ومن أجله أيضًا، مع الوعد بالصلاة من أجلهم.



ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك في مصر، مساء غدًا قداس عيد الميلاد المجيد، بمقر البطريركية بكاتدرائية العذراء في مدينة نصر.

ويشارك بالحضور في قداس عيد الميلاد بقداس الكنيسة الكاثوليكية عدد من المسؤولين والقيادات التنفيذية من الدولة وممثلي الطوائف المسيحية للمشاركة بالقداس.

ويحتفل المسيحيون الكاثوليك وعدد من الطوائف الأخرى، مساء غدًا بليلة عيد الميلاد المجيد، واحتفالات الكريسماس، احتفالًا بذكرى ميلاد يسوع المسيح، وهو الذكرى التي تختلف توقيتها بين الكنائس الغربية والكنيسة الشرقية التي تحتفل به في 7 يناير من كل عام.

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.

ورغم أن الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد يسوع فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام 325 الموعد بهذا التاريخ.

وتدق أجراس الكنائس الغربية في التاسعة مساء اليوم، إيذانًا ببدء قداس عيد الميلاد المجيد وفقًَا للتقويم الغربي، مثل كنائس الأقباط الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والروم الكاثوليك والكلدان والكنيسة الإنجليكانية الأسقفية.