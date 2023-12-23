السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

فوائد عديدة لـ قشور البرتقال.. اعرفها

فوائد تناول قشور
فوائد تناول قشور البرتقال

فوائد تناول قشور البرتقال.. أهمها الحماية من أمراض القلب حيث لا يعلم الكثير من الفوائد التي تعود على الجسم عند تناول القشور البرتقال وهو ما يجعل معظم يقوم بالقائها في سلة القمامة بدلا من تناولها ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة للفوائد قشور البرتقال.

‏وهناك مجموعة من الفوائد التي تعود على الجسم عند تناول قشور البرتقال والتي يتمثل أهمها في، الحفاظ على صحة القلب وتقليل مستويات الكوليسترول في الدم، كما يساعد بصورة كبيرة فى تقليل ضغط الدم، ويساعد تناول قشور البرتقال فى تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، خاصة فى فصل الشتاء فيزداد لدى الكثير منا مشكلة التعرض للإصابة بالإمساك خلال فصل الشتاء وتناول قشور اليوسفي يقلل من تلك الأزمة.
 

كما يساعد تناول قشور البرتقال على الوقاية من بعض أنواع السرطان، لانه يحتوي على الجذور الحرة التي تساعد بصورة كبيرة فى القضاء على مسببات السرطان فى الجسم، فتحمي من التعرض للإصابة بالسرطان، كما يساعد تناول قشور البرتقال على تحسين مناعة الجسم وحمايته من مختلف الأمراض.


  فوائد تناول قشور البرتقال يوميا 

ويساهم تناول قشور البرتقال على تقليل مستويات الالتهاب في الجسم، الى جانب ذلك الحفاظ على مستويات السكر في الدم، كما يساعد تناول قشور البرتقال فى المساهمة في تقليل الوزن والحفاظ عليه، كما يمكن استخدام قشور البرتقال فى علاج مشكلة اصفرارا الاسنان فيساعد فى تبيض الأسنان وإزالة التصبغات منها، من خلال فرك قشور البرتقال على الأسنان مرة أسبوعيا.


ما علاقة تناول قشور البرتقال بتجاعيد البشرة 

كما يساعد تناول قشور البرتقال فى توحيد لون البشرة وتقليل ظهور التجاعيد فيها، والحفاظ على صحة الشعر وتقليل ظهور القشرة فيه.

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