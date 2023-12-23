السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

غدًا الكنائس تحتفل بعيد الميلاد المجيد وفقًا للتقويم الغربي

كنيسة
كنيسة

يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، مساء غدًا الأحد، قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية  السيدة العذراء مريم بمدينة نصر،  بحضور مطارنة الكنيسة الكاثوليكية من بينهم الأنبا باسيليوس مطران سوهاج، والانبا بطرس مطران المنيا، والانبا باخوم المعاون البطريركى والانبا توماس مطران الجيزة والأنبا دانيال لطفي مطران أسيوط.

ويُشارك فى حضور القداس الإلهى لتقديم التهنئة مندوبًا من رئاسة الجمهورية، ومندوبًا عن وزارة الداخلية، ومندوبًا من الامن الوطنى، وعددًا من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، ويستقبل بطريرك الأقباط الكاثوليك قبيل بدء طقس صلوات العيد، المهنئين بالعيد، على أن تنطلق صلوات العيد بعدها بالكنيسة الرئيسية بكاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر، إذ تدق أجراس الكاتدرائية معلنه بدء قداس عيد الميلاد، والتى يدخل على أثرها البطريرك إبراهيم اسحق بطريرك الكاثوليك فى مصر وخلفه مطارنة الكنيسة وكهنتها والشماسة يرتدون الملابس الكهنوتية.

ومن جانبه يترأس بابا الفاتيكان قداسًا عشيّة الميلاد عند الساعة 7:30 من مساء 24 ديسمبر 2024 في البازيليك القديس بطرس بالفاتيكان.

وخلال الأحتفال يعطي  بابا الفاتيكان البركة الميلادية. فيتلو رسالته التقليدية مباركًا مدينة روما والعالم من شرفةٍ للبازيليك مطلّة على ساحة القديس بطرس. وتُمنح، عمومًا، هذه البركة في عيد الميلاد وعيد الفصح أو في مناسبات استثنائية أخرى وتتضمّن تقديم البابا تمنياته للسلام في العالم.

ومن جهته يترأس المطران سامي فوزي، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى، قداس عيد الميلاد بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك في الثامنة  من مساء الأحد.

ويحضر القداس عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية، كما  توفر الكنيسة خلال قداس العيد خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة وتخصص ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، التي يترأس فيها الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة صلوات عيد الميلاد المجيد، بالإضافة إلى شاشات لعرض وبث قداس عيد الميلاد المجيد.

رسالة العيد هذا العام هى السلام

ومن جهته قال المطران سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بمصر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن رسالة  العيد لهذا العام هي أن العالم أجمع يفتقد السلام، إذ يوجد حروب وسفك دماء، وهناك أحباء يفقدون حياتهم في السودان وغزة  دون ذنب، فقد آتى المسيح لعالمنا ليعطينا السلام والمحبة، فهذا ما تنبأ به الأنبياءؤ إنه هو رئيس السلام.

وتابع: نصلي هذا العيد أن ينعم الله بسلامهُ على كل العالم، ويملأ قلوبنا بالطمأنينة وسط كل تحديات الحياة، وأن يعيننا لنعيش حياتنا في تقوى واطمئنان.

وأوضح: كما نرفع الصلوات من أجل رئيسنا عبد الفتاح السيسي ليعطيه الله كل حكمة في قيادة بلادنا مصر، ويدوم السلام ويتحقق الرخاء والنمو والتقدم في بلادنا الحبيب مصر.
 

قداس عيد الميلاد قداس عيد الميلاد المجيد عيد الميلاد المجيد السيدة العذراء مريم بمدينة نصر مطارنة الكنيسة الكاثوليكية

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