ضبط تاجر مخدرات بحوزته 3 كيلو حشيش بالشروق

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على موظف بإحدى شركات المقاولات عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش بالشروق.

القبض على تاجر مخدرات بالشروق

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط موظف بإحدى شركات المقاولات بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته عدد 30 كيسًا من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات، وبمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.