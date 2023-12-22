الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تنفيذ 83 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

قوات الأمن المصرية
قوات الأمن المصرية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام خلال حملات المكبرة على مدار 24 ساعة بالاشتراك مع مديريات الأمن في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ (83916) حكمًا قضائيًا متنوعًا ضمت (337) حكم جناية، (26560) حكم حبس جزئى، (4555) حكم حبس مستأنف، (41485) حكم غرامة، و(10979) مخالفة. 

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

قطاع الأمن العام مديريات الأمن حكم جناية حكم حبس جزئى حكم غرامة

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