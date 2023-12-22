الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حملات مكبرة لاستهداف بؤر الإجرام فى دمياط وأسوان والمنيا

قوات الأمن المصرية
قوات الأمن المصرية

وجَّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان، دمياط والمنيا حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأسفرت جهود تلك الحملات عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.  

مديرية أمن أسوان

نجحت جهود الحملات في ضبط "4" قضايا "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم 7،200 كيلو جرام لمخدر الحشيش 5 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو" وضبط بندقية خرطوش- 2 فرد محلى- عدد من الطلقات، بحوزة 5 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ "837" حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

كما تم ضبط 5  قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8٫700 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 13 كيلوجراما لمخدر البانجو، 6٫500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، كمية من مخدر الهيروين- 2 بندقية خرطوش، طبنجة، 4 فرد محلى، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 7 متهمين لهم معلومات جنائية.

مديرية أمن المنيا

تم ضبط 3 قطع سلاح نارى بندقية خرطوش، 2 فرد محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 3 متهمين، وتنفيذ عدد "30" حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

قطاع الأمن العام أمن أسوان مديرية أمن دمياط مديرية أمن المنيا الأسلحة النارية المواد المخدرة مخدر الحشيش

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