السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: قرب الانتهاء من إنشاء «سوق خديجة» الجديد بحي الضواحي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن قرب الانتهاء من أعمال إنشاء سوق "خديجة" الحضاري ضمن أعمال التطوير الشاملة بمنطقة خديجة بالضواحي، والتي تأتي في إطار خطة المحافظة لإزالة كل الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية حديثة، وضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة، بالتزامن مع تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية بحي الضواحي.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى وصول العمل بالسوق الجديد لمراحل متقدمة والذي يأتي لخدمة أهالي المنطقة وتحقيق مظهر حضاري لائق، بالإضافة إلى مواصلة تطوير منطقة خديجة ا وب، والتي تتضمن رصف ورفع كفاءة الطرق وتطوير مناور العمارات من الخارج ومعالجة الصرف الصحي من الخارج وعمل شبكة بالوعات أمطار وإعادة الشيء لأصله وإزالة الأرصفة ووضع طبقة الأسفلت النهائية بالشوارع الداخلية.

وأوضح المحافظ، أن الأعمال وصلت لمراحل متقدمة، استعدادًا لافتتاحه بمناسبة أعياد النصر،  موجهًا بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء السوق الحضاري وتحقيق مظهر حضاري، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية ببورسعيد لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
بورسعيد تطوير محافظ بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد افتتاح

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