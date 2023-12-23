السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بينها "حكايات جدة مصرية" بمركز الجزيرة للفنون.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

مكتبة القاهرة الكبري
مكتبة القاهرة الكبري

تتنوع أنشطة أجندة الدستور الثقافية، لهذا اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، ما بين العروض السينمائية، والأمسيات الثقافية، عبر المراكز والمؤسسات الثقافية العامة والمستقلة، نستعرضها لكم في هذا التقرير.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية ليوم السبت 23 ديسمبر

ففي السابعة مساء، وعلى هامش المعرض الاستعادي للفنانة التشكيلية إكرام عمر، تعقد بمركز الجزيرة للفنون، أمسية تشكيلية بعنوان “حكايات جدة مصرية”، ويتحدث فيها كل من: الفنان التشكيلي محمد عبلة، دكتورة ماجدة سعد الدين، دكتورة صفاء جمعة، الفنان مصطفى كامل مصطفى، ودكتور مصطفى الفقي.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد في الخامسة مساء، بالمركز الدولي للكتاب، أمسية جديدة من أمسيات فريق المناقشة، ولقاء حول كتاب “ما وراء الكتابة”، ويدير اللقاء القاص أحمد حلمي وأعضاء فريق المناقشة.

وفي الواحدة والنصف ظهرا، يعرض بنادي سينما الأطفال، بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، فيلم الإنيميشن “شركة المرعبين المحدودة”.

وفي السابعة مساء، تعقد بمركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية أيضا، أمسية فنية ثقافية تفاعلية بين الموسيقي والصورة المرئية، بعنوان “بلا حدود 2”. حيث يتم عرض وعزف مجموعة من الأعمال الموسيقية العالمية والمصرية.

والأمسية رحلة بين مجموعة من الأعمال تبدأ بذكريات لجمال سلامة وتنتهي بأبو سمبل لعزيز الشوان مع عرض لمعجزة إنقاذ معبدي أبو سمبل، ويتخللها مجموعة من الأعمال لمؤلفين عالميين، مع شرح حول الأعمال والتقنيات الفنية.

وفي ذات السياق وضمن أجندة الدستور الثقافية، يعرض في السادسة مساء بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، الفيلم الروائي الطويل، “الإنجيل برواية القديس متي”، الفيلم إنتاج إيطالي فرنسي مشترك 1964، وتبلغ مدة عرضه 137 دقيقة، سيناريو وإخراج بيير باولو بازوليني. يحكي الفيلم قصة حياة المسيح، وتنقله عبر أرض فلسطين مبشرا بتعاليمه وما يتعرض له من مؤامرات وعقبات.

وفي العاشرة صباحا، يقيم بيت المعمار المصري، جلسة حكي تفاعلية بالتعاون مع مبادرة خميرة الحكايات والحكواتي محمد رمضان حسين، والتي تعقد اليوم بعنوان “حكاية أنس الوجود”، وعرض تاريخي لأسطورة إيزيس وأوزوريس ونشأة مصر ونيلها.

تتناول الجلسة كذلك تطور الحكاية في العصور التالية وظهورها في حكايات ألف ليلة وليلة بقصة أنس الوجود وحبيبته المحبوسة في قصر جزيرة جبل الثكلى. وعن عمارة المعابد في مصر القديمة مع شرح مبسط لمعبد إيزيس بجزيرة فيله وقصة فكه وإعادة تركيبه.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة مساء، حفل لأوركسترا القاهرة السيمفوني، بقيادة المايسترو هشام جبر ومصاحبة المغنيين السوبرانو داليا فاروق، الميتزوسوبرانو جولي فيظي، التينور عمرو مدحت والباص رضا الوكيل مع كورال أكابيلا.

يتضمن البرنامج السيمفونية الخامسة لـ مندلسون والعمل الشهير للموسيقار الألمانى العالمى بيتهوفن بعنوان القداس الاحتفالى للسوليست والكورال والأوركسترا والذى يعد من أضخم الأعمال التى كتبها بيتهوفن.

وفي الخامسة مساء، تعقد بمكتبة البلد، بمقرها الكائن بشارع محمد محمود من ميدان التحرير، أمسية لمناقشة كتاب الشاعر عيد عبد الحليم، “ضحايا حريق الفن.. الجيل المفقود في مسرح بني سويف”، ويناقش الكتاب دكتور محمد زعيمة، ويدير الأمسية الروائي الشاب علي قطب.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، تعقد بمكتبة تنمية فرع المعادي، في السابعة مساء، أمسية ثقافية أيضا لمناقشة كتاب الباحث دكتور شريف شعبان، “الدين والحكم في مصر”، ويناقش الكتاب الباحث أحمد يسري.

وفي الخامسة مساء، تعقد بمكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، ندوة بعنوان “الهوية الوطنية المصرية وصراع وسائل التواصل الاجتماعي”، ويتحدث فيها الكاتب سامي الزقم، مدير عام سابق بوزارة الخارجية.

وفي السابعة مساء، وضمن نادي سينما الجزويت، يعرض بجمعية النهضة العلمية والثقافية ــ جزويت القاهرة، الفيلم الروائي الإيطالي الطويل، Umberto D للمخرج الإيطالي فيتوريو دي سيكا، ومن الفيلم إنتاج عام 1952.

أجندة الدستور الثقافية حكايات جدة مصرية مركز الجزيرة للفنون مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك الفنانة التشكيلية إكرام عمر مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية بيت المعمار المصري مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية

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