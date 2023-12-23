كريم الدبيس: جمهور الأهلى عظيم والبرونزية إنجاز كبير

أبدى كريم الدبيس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، عقب الفوز على أوراوا الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين، وأكد أن لاعبي الفريق كانوا يأملون في أكثر من ذلك، وهو التتويج بلقب المونديال.

وأثنى كريم الدبيس على جمهور الأهلي، قائلًا: جمهور عظيم لم أر مثله في حياتي، كنا نأمل في تحقيق لقب البطولة من أجل إسعادهم، حاولنا قدر المستطاع ولكن فزنا بالميدالية البرونزية في النهاية، وأعتقد أنه إنجازًا كبيرًا أيضًا.

وأضاف الدبيس قائلًا: نعد جمهور الأهلي بتحقيق المزيد من الألقاب في البطولات المقبلة، ونأمل في العودة لمصر بلقب كأس السوبر المحلي.

اختتم الدبيس حديثه مشيدًا بزملائه اللاعبين، وأكد أنهم يستحقون هذا التتويج؛ لأنهم بذلوا جهدًا كبيرًا منذ بداية البطولة، وكانت لديهم عزيمة كبيرة على الظهور بشكل مشرف.

الأهلي يتوج بالميدالية البرونزية برباعية في شباك أوراوا الياباني

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي توج بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023، بعد الفوز على أوراوا الياباني 4/2، في المباراة التي أقيمت على استاد الأمير عبد الله الفيصل بالمملكة العربية السعودية.

سيطر الأهلي تمامًا على معظم فترات المباراة، مستغلًّا الضغط القوي على دفاعات الفريق الياباني، لينجح ياسر إبراهيم في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 19 بعد متابعة لتسديدة محمد هاني، ثم أضاف بيرسي تاو الهدف الثاني في الدقيقة 25 من استغلال جيد للضغط على دفاعات فريق أوراوا، قبل أن يضيف علي معلول الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 60 و8 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، فيما سجل الفريق الياباني هدفه الأول في تقليص الفارق بهدف مباغت قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

بهذا الفوز يتوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما صعد لمنصات التتويج بالبرونزية ثلاث مرات، في نسخ البطولة أعوام 2006، و2021، و2022.