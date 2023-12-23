السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد دخول ظاهرة النينو.. هل تشهد مصر الشتاء الأشد برودة؟

ظاهرة النينو
ظاهرة النينو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر بدأت تشهد انخفاضا في درجات الحرارة مع نشاط للرياح مثير للأتربة وهو ما يزيد بالشعور بالبرودة، لافتة إلى أن ظهور الأتربة في هذا التوقيت من العام أمر غريب نتيجة التغيرات المناخية والظواهر المختلفة التي نتجت عنها.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولى"، أنه يوجد بعض الأقاويل المتداولة عن أن مصر تشهد شتاء هو الأبرد خلال الفترة الحالية؛ إلا أن هيئة الأرصاد الجوية تنفي هذا الأمر بشكل كامل، لافتة إلى أنه على الرغم من تأثر مصر بظاهرة النينو هذا العام ألا أن الشتاء لم يكون هو الأبرد.

وتابعت: "ظاهرة النينو هي ظاهرة حينما تحدث تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في المحيطات وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي كله، وهذا كان واضح في فصل الصيف، ودرجات الحرارة كانت مرتفعة بشكل كبير في الدول الأوروبية والشرق الأوسط وسجلت أرقام غير مسبوقة، وتؤدي إلى شتاء شديد البرودة".

وأوضحت أن المنظمات الدولية حينما تتحدث أن ظاهرة النينو ستؤدي إلى وجود شتاء هو الأبرد في آخر 10 سنوات ألا أن هذا تتحدث عن متوسط درجات العالم، ولا تشهد كل الدول شتاء بارد، ومصر تشهد درجات حرارة أغلى من المعدل الطبيعي. 

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